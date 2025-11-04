স্থপতি মেরিনা তাবাশ্যুম প্রথম আলোর ২৭তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, ঢাকা, ৪ নভেম্বর
অ্যাওয়ার্ড পেলে নিজেকে মাটিতে নামাতে হয়: স্থপতি মেরিনা তাবাশ্যুম

স্থপতি মেরিনা তাবাশ্যুম বলেছেন, প্রশংসা অনেক সময় মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অ্যাওয়ার্ড পেলে অনেক সময় মানুষের প্রশংসা কাজের বিঘ্ন ঘটায়।

তিনি বলেন, 'আপনি যখন অ্যাওয়ার্ড পান মানুষ আপনাকে মাথায় তুলে ফেলে। আপনি নিজেকে ভাবতে থাকেন আমি কি না জানি কি হয়ে গেলাম। ওখান থেকে নিজেকে আবার মাটিতে নামানোটা একটা প্রসেস...নিজেকে মাটিতে গ্রাউন্ডেড করার জন্য একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।'

আজ মঙ্গলবার প্রথম আলোর ২৭তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি। এ বছর ‘সত্যই সাহস’ স্লোগান সামনে রেখে নানা আয়োজনে দিনটি পালন করছে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ রাজধানীর খামারবাড়ির বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সারা দেশের কর্মীদের অংশগ্রহণে এক প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকাল দশটায় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীনের সঞ্চালনায় এ আয়োজনে আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও সেরা কর্মীদের পুরস্কারসহ থাকছে নানা অনুষ্ঠান।

মেরিনা তাবাশ্যুম মনে করেন, অ্যাওয়ার্ড অনেক সময় মানুষের যোগ্যতা ধরে রাখতে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বলেন, 'অ্যাওয়ার্ড পাওয়াটা একটু প্রবলেমেটিক। সময় নষ্ট করে মানুষজন ডাকে, কথা বলতে চায়। বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ইনভাইট করে।'

একজন স্থপতি হিসেবে মেরিনা তাবাশ্যুম সবসময় আশা নিয়ে কাজ করেন বলে জানান। তিনি বলেন, যারা স্থপতি, যত দুর্যোগই আসুক, তাঁদের আশা নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই তিনি দিনের শুরুতে নেতিবাচক খবর পড়া থেকে বিরত থাকেন বলেও জানান।

