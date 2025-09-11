বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন এনসিপির দুই নেতা

চার বছর আগে দায়ের করা বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও যুগ্ম সদস্যসচিব আকরাম হোসেনকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত। ঢাকার সপ্তম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ সাইফুর রহমান মজুমদার আজ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন। প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ওই আদালতের বেঞ্চ সহকারী তানজিল হোসেন।
মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, ‘বিগত ফ্যাসিবাদী সরকার রাজনৈতিক নিপীড়নের অংশ হিসেবে বিরোধী মতের মানুষদের বিরুদ্ধে লাখ লাখ মিথ্যা মামলা দিয়েছে। তারা রিমান্ডে নিয়েছে, নির্যাতন করেছে, মাসে মাসে হাজিরা দিতে হয়েছে। আজ একটি মিথ্যা মামলা থেকে অব্যাহতি পেলাম। এখনো আমার বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা রয়েছে। বিগত সরকারের সময়ে আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হোক।’
এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনের আইনজীবী মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, ২০২১ সালের ১৩ এপ্রিল ডাকসুর সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক আখতার হোসেন ও আকরাম হোসেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় দুস্থদের মাঝে ইফতারসামগ্রী বিতরণ করছিলেন। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাঁদের গ্রেপ্তার করে। পরে দুজনকেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনের বিরুদ্ধে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে শান্তিপূর্ণ অবস্থানকে কেন্দ্র করে দায়ের করা বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
আইনজীবী মুজাহিদুল প্রথম আলোকে বলেন, আখতার ও আকরাম গ্রেপ্তার হওয়ার তিন থেকে চার মাস পর জামিনে বের হন।