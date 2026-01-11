আদালত
শেখ হাসিনার সাবেক এপিএস গাজী হাফিজের স্ত্রীর জমিসহ ১০ তলা ভবন জব্দের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) গাজী হাফিজুর রহমানের (লিকু) স্ত্রী রহিমা আক্তারের (৪৭) নামে থাকা ঢাকার কেরানীগঞ্জে ১৬ দশমিক ২৫ শতক জমির ওপর নির্মিত ১০ তলা ভবন জব্দ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে রোববার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজের আদালত এই আদেশ দেন।

দুদকের জনসংযোগ বিভাগের সহকারী পরিচালক তানজিল আহমেদ এ তথ্য জানান।

দুদকের পক্ষে সংস্থাটি সহকারী পরিচালক তদন্তকারী কর্মকর্তা মো. রুহুল হক এই আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, আসামি রহিমা আক্তারের নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ক্রোক বা ফ্রিজ করার জন্য ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে গত বছরের ১৫ জুলাই আবেদন করা হলে ১৬ জুলাই তা মঞ্জুর হয়। তদন্তের সময় সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় ক্রোককৃত একটি জমির ওপর আসামির নামে একটি ১০ তলা ভবন রয়েছে, যাতে ২৯টি ফ্ল্যাট রয়েছে। গোপন সূত্রে জানা যায়, তিনি এই ভবনের মালিকানা হস্তান্তরের চেষ্টা করতেছেন। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামি রহিমা আক্তারের নামে থাকা জমির ওপর ভবনটি ক্রোক করা আবশ্যক।

