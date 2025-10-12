টাইফয়েডের টিকা দেওয়া শুরু আজ, কোন বয়সীরা কীভাবে নেবে

দেশে প্রথমবারের মতো আজ রোববার টাইফয়েডের টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। মাসব্যাপী এই টিকা প্রদান কর্মসূচি চলবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত।
সকালে রাজধানীর বেইলি রোডে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাইন ধরে শিক্ষার্থীদের টিকা নিতে দেখা যায়।
বাসসের খবরে জানা যায়, এ কর্মসূচির আওতায় ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী প্রায় পাঁচ কোটি শিশুকে বিনা মূল্যে এক ডোজ টিকা দেওয়া হবে। জন্মসনদ নেই, এমন শিশুরাও এই টিকা পাবে।
দেশে টাইফয়েডের টিকার এটাই প্রথম ক্যাম্পেইন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ক্যাম্পেইনের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রাক্-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি বা সমমান পর্যন্ত সব ছাত্রছাত্রীকে এক ডোজ করে টিকা দেওয়া হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টিকাদান চলবে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। এর বাইরেও সব শিশুকে এই টিকা দেওয়া হবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে।
শহর এলাকার পথশিশুদের টিকা দেবে এনজিওরা। ইতিমধ্যে ১ কোটি ৬৮ লাখ শিশু টিকার জন্য নিবন্ধন করেছে। এই নিবন্ধন অব্যাহত আছে।