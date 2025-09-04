পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে পিটার হাসের বৈঠক, জ্বালানি সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং এক্সিলারেট এনার্জির উপদেষ্টা পিটার হাস আজ বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটির সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রায় আধঘণ্টা স্থায়ী বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এলএনজি খাতে সহায়তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা বলেন, গত জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের পাল্টা শুল্ক নিয়ে আলোচনায় আরও বেশি পণ্য কেনার ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে। ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ যেসব পণ্য আরও বেশি করে কিনবে, তার মধ্যে রয়েছে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস। এমনিতেই দেশটি থেকে এলএনজি আমদানি করছে বাংলাদেশ। ভবিষ্যতে কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্থাৎ এক্সিলারেট এনার্জির মতো প্রতিষ্ঠান থেকে এলএনজি আমদানি বাড়ানো যায়, তা নিয়ে আসাদ আলমের সঙ্গে পিটার হাসের কথা হয়েছে।
জানা গেছে, বর্তমানে কক্সবাজারের মহেশখালীতে যুক্তরাষ্ট্রের এলএনজি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এক্সিলারেট এনার্জির একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল রয়েছে। মহেশখালীর ভাসমান টার্মিনালটি দেশের প্রথম এলএনজি আমদানির স্থাপনা। এক্সিলারেট এনার্জির মালিকানাধীন মহেশখালী ফ্লোটিং এলএনজি টার্মিনালটি গ্যাস সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদন ইউনিট হিসেবে কাজ করছে। এর পাশাপাশি ওই টার্মিনাল দ্বিতীয় টার্মিনাল হিসেবে সামিট এলএনজি টার্মিনালের জন্য গ্যাস সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদন ইউনিটে সহায়তা দিচ্ছে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে এক্সিলারেট এনার্জির মালিকানাধীন একটি টার্মিনাল সরাসরি কাজ করছে এবং আরেকটি টার্মিনালে গ্যাস সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদন ইউনিটে সহায়তা যুক্ত আছে। ভবিষ্যতে পটুয়াখালীর পায়রায় এক্সিলারেট এনার্জির আরেকটি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে।
জানা গেছে, গত ৩০ আগস্ট প্রায় এক সপ্তাহের সফরে বাংলাদেশে আসেন এক্সিলারেট এনার্জির কৌশলগত উপদেষ্টা পিটার হাস। তিনি গতকাল বুধবার কক্সবাজারের মহেশখালীতে গেছেন। সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত এক্সিলারেট এনার্জিতে যোগ দেওয়ার পর এ নিয়ে কয়েকবার বাংলাদেশ সফরে এলেন।
বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ১৭তম রাষ্ট্রদূত হিসেবে পিটার হাস ২০২২ সালের মার্চে ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকায় দায়িত্ব পালন করেন। গত বছরের ২৭ সেপ্টেম্বরে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে অবসরে যান। এরপর তিনি যোগ দেন এক্সিলারেট এনার্জিতে।
মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় পিটার হাস নানা কারণে আলোচনায় আসেন। আর তাঁর ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার কয়েক মাসের মাথায় বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে পিটার হাসকে নিয়ে কৌতূহল রয়েছে।