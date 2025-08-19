আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
বাংলাদেশ

ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর হাসানুল বান্নার পদত্যাগের আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

অসুস্থতার কারণে প্রসিকিউটর পদ থেকে পদত্যাগের আবেদন করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মো. হাসানুল বান্না। ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের কাছে তিনি এই আবেদন করেন।

আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কর্মরত সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম।

পদত্যাগের চিঠিতে হাসানুল বান্না লিখেছেন, ‘আমি বেশ কিছুদিন ধরে জন্ডিস/ লিভারজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছিলাম। আমার শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ার কারণে আপনার (চিফ প্রসিকিউটর) অফিসে যোগদান করতে পারছি না। আমার চিকিৎসার জন্য আরও সময় লাগবে। এমতাবস্থায় আমি আমার শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রসিকিউটর পদ থেকে পদত্যাগপূর্বক অব্যাহতি প্রার্থনা করছি।’

প্রসিকিউটর মোনাওয়ার হুসাইন সাংবাদিকদের বলেছেন, চিফ প্রসিকিউটর তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে জন্ডিস ও যকৃতের অসুখে ভুগছেন। নিয়োগের পর মাত্র কয়েক দিন অফিস করার পরই তাঁর শরীরে এই জটিল রোগ ধরা পড়ে। এর পর থেকেই তিনি ছুটিতে ছিলেন।

আরও পড়ুন