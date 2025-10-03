ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক
ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের মরদেহ আগামীকাল শহীদ মিনারে নেওয়া হবে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের মরদেহ আগামীকাল শনিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হবে। সেখানে সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে শোক র‌্যালির মাধ্যমে এই ভাষাসংগ্রামীর মরদেহ ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজে দান করা হবে। সেখানে তাঁকে শেষ বিদায় জানানো হবে। তিনি মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য  মরণোত্তর দেহদান করে গেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ১২ মিনিটে রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সেখানে তিনি লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তাঁর মরদেহ বারডেম হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়েছে।

