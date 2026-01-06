নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আগামী সপ্তাহে ঢাকায় আসছেন

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন আগামী সপ্তাহের শুরুতে ঢাকায় আসছেন। তিনি ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের স্থলাভিষিক্ত হবেন।
দুই দেশের কূটনৈতিক সূত্রগুলো আজ মঙ্গলবার প্রথম আলোকে জানিয়েছে, ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ১২ জানুয়ারি তাঁর পৌঁছানোর কথা রয়েছে।
মার্কিন সিনেট গত ডিসেম্বরে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ১৮তম রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনয়ন চূড়ান্ত করে। গত ১৯ ডিসেম্বর লিংকডইনে দেওয়া এক পোস্টে ক্রিস্টেনসেন নিজেই সিনেটের অনুমোদনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। পোস্টে তিনি বলেন, বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের অনুমোদন পেয়ে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। এই মনোনয়নের জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ তিনি।
এর আগে গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশে পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে মনোনীত করেন।
পরে ৪ অক্টোবর মার্কিন সিনেটের শুনানিতে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হয়ে ঢাকায় এলে প্রতিরক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ার ঝুঁকির বিষয়টি বাংলাদেশের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন তিনি।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন সার্ভিসের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। ক্রিস্টেনসেন ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাউন্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।