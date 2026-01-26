দুর্নীতির মামলায় আবেদ আলীর ছেলে সোহানুর রিমান্ডে

প্রশ্নপত্র ফাঁস–কাণ্ডে আলোচিত সাবেক পিএসসি চেয়ারম্যানের গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলীর ছেলে সৈয়দ সোহানুর রহমানের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছে। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় আজ সোমবার ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
সৈয়দ সোহানুর রহমানের গ্রেপ্তারের বিষয়টি ২০ জানুয়ারি নিশ্চিত করেছিল দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা তানজীর আহমেদ। ২২ জানুয়ারি সৈয়দ সোহানুরকে সাত দিনের রিমান্ডে চেয়ে আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক আল আমিন। ওই দিন আদালত আসামির উপস্থিতিতে রিমান্ড শুনানির জন্য ২৬ জানুয়ারি (আজ) তারিখ ধার্য করেন।
আজ কারাগার থেকে সোহানুরকে আদালতে হাজির করা হয়। তাঁর উপস্থিতিতে রিমান্ড–সংক্রান্ত শুনানি শুরু হয়। এ সময় দুদকের প্রসিকিউটর তরিকুল ইসলাম রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। অন্যদিকে আসামিপক্ষে রিমান্ড বাতিল চেয়ে আবেদন করা হয়। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
গত বছরের ৫ জানুয়ারি আবেদ আলীর বিরুদ্ধে পৌনে ৪ কোটি টাকার ‘জ্ঞাত আয়বহির্ভূত’ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করেছে দুদক। তাঁর ও পরিবারের বিরুদ্ধে মোট তিনটি মামলা করা হয়।
তিনটি মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, সৈয়দ আবেদ আলীর ১২টি ব্যাংক হিসাবে ৪১ কোটি ২৯ কোটি টাকার এবং তাঁর স্ত্রী শাহরিনের দুটি ব্যাংক হিসাবে ৩ কোটি ৫৬ লাখ ৪০ হাজার ৭৩১ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া আবেদ আলীর বিরুদ্ধে ৩ কোটি ৭২ লাখ ৯৯ হাজার ৯৯৭ টাকার এবং শাহরিন আক্তারের বিরুদ্ধে ১ কোটি ২৬ লাখ ৬৩ হাজার টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের ছেলে ও ছাত্রলীগ নেতা সৈয়দ সোহানুর রহমানের বিরুদ্ধে ৩ কোটি ৩০ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়।