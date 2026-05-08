নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির মরদেহ উড়োজাহাজে তোলা হচ্ছে
নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির মরদেহ উড়োজাহাজে তোলা হচ্ছে
বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্রে নৃশংস হত্যার শিকার বৃষ্টির মরদেহ ঢাকার পথে

প্রথম আলো ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির মরদেহ স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার (৭ মে) দেশের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তোজা তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানান।

পোস্টে বলা হয়, ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রাত ৮টা ৫০ মিনিটে এমিরেটাসের একটি ফ্লাইট (ইকে ০২২০) বৃষ্টির মরদেহ নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করে। এ সময় বিমানবন্দরে ফ্লোরিডার মায়ামির বাংলাদেশ কনস্যুলেটের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

গোলাম মোর্তোজা তাঁর পোস্টে জানিয়েছেন, এই যাত্রায় ট্রানজিট হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে। দুবাইয়ে ফ্লাইট পরিবর্তন হবে। এই ফ্লাইটটি (ইকে ০৫৮২) বৃষ্টির মরদেহ নিয়ে ঢাকায় পৌঁছাবে আগামীকাল শনিবার (৯ মে) সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে।

Also read:লিমন-বৃষ্টি হত্যাকাণ্ড কীভাবে ঘটল, উঠে এল তদন্তকারীদের বর্ণনায়
জামিল আহমেদ লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টি

অঙ্গরাজ্যটির ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার পিএইচডি শিক্ষার্থী ছিলেন বৃষ্টি (২৭)। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক বাংলাদেশি পিএইচডি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমনও (২৭) নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। তাঁর মরদেহ ৪ মে ঢাকায় আসে।

বৃষ্টি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি করছিলেন। আর লিমন পিএইচডি করছিলেন ভূগোল, পরিবেশবিজ্ঞান ও নীতি বিষয়ে। তাঁদের মরণোত্তর ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডা কর্তৃপক্ষ।

Also read:বৃষ্টির মরদেহ ৯ মে ঢাকায় পৌঁছাবে

গত ১৬ এপ্রিল লিমন ও বৃষ্টি নিখোঁজ হন। তাঁদের একজন বন্ধু বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন। পরে পুলিশ নিশ্চিত করে, দুজনই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে লিমনের রুমমেট মার্কিন নাগরিক হিশাম আবুঘরবেহকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ফ্লোরিডায় নিহত লিমনের মরদেহ দেশে
অবশেষে নাহিদা বৃষ্টির মরদেহও শনাক্ত, হত্যাকাণ্ডের নতুন আরও কী তথ্য জানাল পুলিশ
বাংলাদেশি দুই শিক্ষার্থীর সন্দেহভাজন খুনির জামিন হয়নি, অপরাধ প্রমাণিত হলে হতে পারে মৃত্যুদণ্ড
লিমন–বৃষ্টি পাচ্ছেন মরণোত্তর ডক্টরেট ডিগ্রি
আরও পড়ুন