ব্র্যাক ব্যাংকের নতুন এমডি ও সিইও তারেক রেফাত উল্লাহ খান

ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে তারেক রেফাত উল্লাহ খানকে নিয়োগ দিয়েছে। এ নিয়োগ আজ মঙ্গলবার থেকে কার্যকর হয়েছে।
তারেক রেফাত উল্লাহ খান এ বছরের ২৭ মে থেকে ভারপ্রাপ্ত (কারেন্ট চার্জ) এমডি ও সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এর আগে উদ্ভাবন, ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানের ট্রান্সফরমেশনে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এপ্রিল ২০২৫–এ তাঁকে অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড হেড অব করপোরেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারপারসন মেহেরিয়ার এম হাসান বলেন, ‘ব্র্যাক ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও পদের জন্য তারেক রেফাত উল্লাহ খানই আদর্শ, যিনি ব্যাংকটিকে আগামী দিনের প্রবৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর ভিশন, সততা ও নেতৃত্ব ব্যাংককে আরও বেশি আস্থার, উদ্ভাবনী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবে। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে গ্রাহকদের জীবনে, ব্যাংকিং খাতে, সমাজে ও দেশে।’
ব্যাংকিং খাতের নির্ভরযোগ্য নেতা
তারেক রেফাত উল্লাহ খান ২০১৭ সালে ব্র্যাক ব্যাংকে হেড অব ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট পদে যোগ দেন। ব্র্যাক ব্যাংকে যোগদানের আগে তিনি প্রায় তিন দশকের বেশি সময় ধরে ইস্টার্ন ব্যাংক, এবি ব্যাংক ও আইএফআইসি ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনে করপোরেট ও ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং, ট্রানজেকশন ব্যাংকিং ও রিস্ক ম্যানেজমেন্টে উদ্ভাবনের বিশেষ দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে তাঁর এই দীর্ঘ পথচলা উদ্ভাবন, শুদ্ধাচার ও ইমপ্যাক্টের এক পরিপূর্ণ সমন্বয়।
তারেক রেফাত উল্লাহ খান আইএফআইসি ব্যাংকে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তী সময় এবি ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংকে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ইস্টার্ন ব্যাংকে তিনি করপোরেট ব্যাংকিং ডিভিশনে এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব রিলেশনশিপ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় অসাধারণ কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ সিইও ও চেয়ারম্যানস অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।
গ্লোবাল আউটলুক ও একাডেমিক উৎকর্ষতা
তারেক রেফাত উল্লাহ খান ভারত, মালয়েশিয়া, বাহরাইন, জার্মানি ও ইতালিতে ক্রেডিট রিস্ক, লোন স্ট্রাকচারিং, করপোরেট গভর্ন্যান্স, লিডারশিপ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
তারেক রেফাত উল্লাহ খান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমকম (মার্কেটিং) ও এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের ওমেগা পারফরম্যান্স করপোরেশন থেকে ক্রেডিট রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট সার্টিফিকেশন অর্জন করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ‘আইভি লিগখ্যাত’ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে মর্যাদাপূর্ণ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ লিডারশিপ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছেন।
ভবিষ্যৎ নির্মাণে অঙ্গীকার
তারেক রেফাত উল্লাহ খানের নেতৃত্বে ব্র্যাক ব্যাংক নতুন এক প্রবৃদ্ধি ও উদ্ভাবনের যুগে প্রবেশ করবে, যা ব্যাংকটিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে আস্থার ও অগ্রসরমাণ ব্যাংক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে বলে প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।