গ্লোবাল প্রফেশনে ‘হুজ হু বাংলাদেশ’ পুরস্কার পেলেন হোটেল শেরাটনের সিইও

‘হুজ হু বাংলাদেশ ২০২৬’ পুরস্কার পেয়েছেন হোটেল শেরাটন ও ওয়েস্টিনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শাখাওয়াত হোসেন। তিনি গ্লোবাল প্রফেশনে ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার পেয়েছেন।
এবার ‘হুজ হু বাংলাদেশ’ পুরস্কারে আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন ‘দৃক’-এর প্রতিষ্ঠাতা আলোকচিত্রী শহিদুল আলম। শিল্প ও সংস্কৃতি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার পেয়েছেন ফরিদা আক্তার পপি (ববিতা)। নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এবার মোট ১১ জনকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।
রাজধানীর একটি হোটেলে সম্প্রতি আয়োজিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী।
অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করতে এবং দেশের উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার দেশ। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে ঐক্য, আন্তরিকতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নেই।
অতীতের বিতর্ক নিয়ে পড়ে না থেকে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে নজর দিয়ে সবাইকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি এবং বাংলাদেশের সাফল্য নিশ্চিত করি।’ সরকারের অবস্থান তুলে ধরে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং উন্নয়নমুখী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ‘সবার আগে বাংলাদেশ’—এই নীতি ধারণ করে সবাইকে দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত ও পেশাগত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, রাজনীতিতে আসার আগে তিনি দীর্ঘ সময় যুক্তরাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কর্মরত ছিলেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীকালে পারিবারিক রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি জনসেবায় যুক্ত হন এবং ময়মনসিংহের নান্দাইল থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
এ বছর পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন কৃষিতে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমান, শিল্প ও সাহিত্যে রাহিতুল ইসলাম, শিক্ষায় মনসুর আহমেদ চৌধুরী, উদ্যোক্তা (পুরুষ) বিভাগে চট্টগ্রাম-৮ আসনের সংসদ সদস্য এরশাদ উল্লাহ, উদ্যোক্তা (নারী) বিভাগে কণা আলম, সাংবাদিকতায় ৭১ টিভির সিইও শফিক আহমেদ, খেলাধুলায় সাঈদ উর রব (যুক্তরাষ্ট্র) ও সমাজসেবায় শান্তি শ্রী (শ্রী চিন্ময় ফাউন্ডেশন)।