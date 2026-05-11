মরদেহ
বাসায় ফেরার পথে অটোরিকশার চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে পোশাককর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর ডেমরার মাতুয়াইলে আজ সোমবার বিকেলে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চাকায় ওড়না পেঁচিয়ে কামিনী খাতুন (২৪) নামের এক পোশাককর্মী গুরুতর আহত হন। সন্ধ্যা সাতটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কামিনী মাতুয়াইল এলাকার একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। বিকেলে কাজ শেষে অটোরিকশায় করে ডেমরার বাসায় ফিরছিলেন। পথে অটোরিকশার চাকায় তাঁর ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লাগে। এতে তিনি অটোরিকশা থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে সন্ধ্যা সাতটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত কামিনীর সহকর্মী শারমিন বেগম বলেন, ছুটির পর তাঁরা একসঙ্গে অটোরিকশায় করে বাসায় ফিরছিলেন। মাতুয়াইল সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ কামিনীর ওড়না চাকায় পেঁচিয়ে যায়।

নিহত কামিনী খাতুন ঝালকাঠি সদর উপজেলার কলেজ মোড় এলাকার কামরুল ইসলামের মেয়ে। তিনি পরিবারের সঙ্গে ডেমরা এলাকায় থাকতেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক ঘটনার তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

