আইন, অধিকার ও মানবাধিকার

আইন জানা ও আইন মানা কেন জরুরি?

আইন মেনে চলা বা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া যেকোনো সভ্য সমাজের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য। আইনের অনুপস্থিতে অপরাধ দমন দুরূহ। আইন হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তি ও চালিকা শক্তি। কোনো রাষ্ট্রে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হলে আইন জানা ও আইন মানা অপরিহার্য। আইন বিজ্ঞানের মূলনীতির একটি হচ্ছে- ‘Ignorance of law is no excuse’। অর্থাৎ আইন না জেনে কেউ কোনো আইন ভঙ্গ বা অপরাধ সংগঠন করলে আইনের অজ্ঞতার অজুহাত তাকে অপরাধের দায়মুক্তি দেবে না। মানুষ শুধু শাস্তির ভয়ে আইন মান্য করে তা নয়। বরং আইনের বিভিন্ন উপযোগিতা আইন জানা ও আইন মানার অন্যতম কারণ। আইন নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং নাগরিকের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক ও অধিকার সুনির্দিষ্ট করে, যেটির ব্যত্যয় আইনগত প্রতিকারের জন্ম দেয়। আইন মানুষকে অধিকার ও কর্তব্য সচেতন করে, দুর্বল ও নিপীড়িতকে আশ্রয় দেয়, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে। পক্ষান্তরে, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি নৈরাজ্য ও অবিচারের জন্ম দেয়। আইন ছাড়া বর্তমান যুগে রাষ্ট্র ও সমাজ অচল। আইন যৌক্তিক, সময়োপযোগী ও বৈষম্যহীন হলে সেই আইনের বিধান মেনে চলতে রাষ্ট্রের নাগরিকেরা অনুপ্রাণিত হয়।