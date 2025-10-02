রুহুল কুদ্দুস কাজল
দেশের আইনে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের সুযোগ নেই: রুহুল কুদ্দুস

নিজস্ব প্রতিবেদকঝিনাইদাহ

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, দেশের আইনি কাঠামোই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের সুযোগ নেই। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহের মহেশপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

মহেশপুর ডাকবাংলো মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় রুহুল কুদ্দুস বলেন, নির্বাচন কমিশন একক অঞ্চলভিত্তিক নির্বাচন করবে। জামায়াত তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রচারের জন্য পিআর নিয়ে মাঠে নেমেছে। এ পদ্ধতির নির্বাচন হলে অযোগ্য ব্যক্তিও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। পৃথিবীর কিছু দেশে পিআর পদ্ধতির নির্বাচনব্যবস্থা থাকলেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

রুহুল কুদ্দুস বলেন, ‘আমি বিএনপি থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী এবং মনোনয়ন নিয়ে বিজয়ী হলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, সীমান্ত এলাকায় মাদক নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য উন্নয়নে কাজ করব। প্রত্যাশা করি, ঝিনাইদহ-৩ আসনের মানুষ আমার সঙ্গে থাকবেন।’

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে রুহুল কুদ্দুস বলেন, ‘সীমান্ত হত্যা একটি আন্তদেশীয় সমস্যা। আমার নির্বাচনী এলাকাটি ভারত সীমান্তঘেঁষা। আমি নির্বাচিত হলে বিষয়টি সমাধানে জোর প্রচেষ্টা থাকবে।’

মতবিনিময় সভার শুরুতে রুহুল কুদ্দুস জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের রুহের মাগফিরাত ও আহত ব্যক্তিদের সুস্থতা কামনা করেন।

