প্রথম আলো বন্ধুসভার মূকাভিনয়ে মূর্ত শহীদ ওসমান হাদির লড়াই

জুলাই অভ্যুত্থানের মুখ শরিফ ওসমান হাদি নির্বাচনী প্রচারণায় যাচ্ছিলেন সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে; কারও সঙ্গে করমর্দন, কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন কাঁধে হাত রেখে। এক ব্যক্তি পেছন থেকে তাঁর পকেটে কিছু টাকা গুঁজে দেন ভালোবেসে, তারপর জড়িয়ে ধরেন। ওসমান হাদি এগিয়ে চলেন, মানুষের সঙ্গে হাত মেলান। এক সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে যখন রিকশায় উঠতে এগোচ্ছিলেন ওসমান হাদি, তখন হঠাৎ পেছন থেকে মোটরসাইকেলে আসা দুর্বৃত্ত ছোড়ে গুলি, রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি।
বাস্তবের এই ঘটনা মূকাভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরলেন প্রথম আলো বন্ধুসভার ঢাকা মহানগরের বন্ধুরা। সেই সঙ্গে ওসমান হাদির কণ্ঠে ধ্বনিত হলো ‘বিদ্রোহী’ কবিতা। আজ শুক্রবার গাজীপুরের মৌচাকের জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাঠে প্রথম আলো বন্ধুসভার জাতীয় বন্ধু সমাবেশ–২০২৫–এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই মূকাভিনয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় শহীদ ওসমান হাদিকে। মঞ্চে প্রতিফলিত হয় তাঁর নির্বাচনী প্রচার, গণসংযোগ, গুলিবিদ্ধ হওয়া এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ অবস্থান।
ওসমান হাদির চরিত্র রূপায়ণ করেন তানভীর হাসান। এ ছাড়া অন্য সব চরিত্র রূপায়ণ করেন সাকিব হোসেন, শারমিন আরা তিশা, মুশফিকুর রহমান, তাসনিম খান, মেঘা খেতান ও ইয়াছিন চৌধুরী। কবি নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার সঙ্গে নৃত্যাভিনয় করেন হোসাইন ইসলাম।
মূকাভিনয় শেষে প্রথম আলো বন্ধুসভার জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ ২০২৬-২৭ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাইমুম মৌসুমী বৃষ্টি বলেন, ‘আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হওয়া শরিফ ওসমান হাদির স্মরণে আমাদের এই উপস্থাপনা ছিল। আমরা শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার চাই। দেশের নিরাপত্তাব্যবস্থা যেন ঠিক হয়ে যায়, আর কাউকে যেন এভাবে প্রাণ না হারাতে হয়।’
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদি আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ঢাকা–৮ আসনে প্রার্থী হতে প্রচারে নেমেছিলেন। ১২ ডিসেম্বর ঢাকার বিজয়নগর এলাকায় তাঁকে গুলি করে মোটরসাইকেলে আসা দুর্বৃত্তরা। মাথায় গুলিবিদ্ধ ওসমান হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় নেওয়া হয়েছিল সিঙ্গাপুরে; কিন্তু বাঁচানো যায়নি। ১৮ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।
২০ ডিসেম্বর ঢাকায় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় লাখো মানুষের অংশগ্রহণে জানাজার পর ওসমান হাদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয় শহীদ ওসমান হাদিকে।
ফ্যাসিস্ট ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ওসমান হাদির লড়াই এবং তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি সামনে আনল প্রথম আলো বন্ধুসভা। মৌচাকে ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ স্লোগানে তিন দিনের এই বন্ধু সমাবেশের আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। সারা দেশের প্রায় ১ হাজার ২০০ বন্ধু অংশ নিচ্ছেন এই আয়োজনে।
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, মনোরোগ চিকিৎসক ও কথাসাহিত্যিক মোহিত কামাল, প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন, অভিনয়শিল্পী আফজাল হোসেন, তাসনিয়া ফারিণ, তৌসিফ মাহবুব, সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসান প্রমুখ।