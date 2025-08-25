বাংলাদেশ

৬ জেলায় নতুন ডিসি, নির্বাচন সামনে রেখে আরও পরিবর্তন আসবে

জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে মাঠ প্রশাসনে পরিবর্তন শুরু করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। আজ সোমবার দেশের ছয় জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে তিন জেলার ডিসিকে অন্য তিন জেলায় বদলি করা হয়েছে। আর তিন জেলায় তিনজন উপসচিবকে ডিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

মাঠ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ এই পদে সামনে আরও পরিবর্তন করা হবে বলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো জানিয়েছে। বিশেষ করে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণাকে ঘিরে এই পদে ব্যাপক রদবদল হতে পারে। এ লক্ষ্যে যোগ্য কর্মকর্তা বাছাই (ফিটলিস্ট) করা হয়েছে, হচ্ছে।

এখন পর্যন্ত যে আলোচনা আছে, তাতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে। জাতীয় নির্বাচনে জেলা প্রশাসকেরা (ডিসি) রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। তবে আগামী নির্বাচনে ডিসিরা রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকবেন কি না, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি।

বিগত সরকার নির্বাচনের কয়েক মাস আগে অনেক জেলায় ডিসি পদে পরিবর্তন এনেছিল। গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে আগের ডিসিদের প্রত্যাহার করে পর্যায়ক্রমে সব জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেয়। তবে তখন এই নিয়োগ নিয়ে সচিবালয়ের ভেতরে কর্মকর্তারা হাতাহাতি, হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটান। তখন ৯ জন ডিসির পদায়ন বাতিল করা হয়েছিল। রদবদল করা হয়েছিল চার জেলার ডিসিকে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা গত মাসে প্রথম আলোকে বলেছিলেন, যেহেতু সামনে জাতীয় নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন রয়েছে, তাই মাঠ প্রশাসনের এই গুরুত্বপূর্ণ পদে ‘যোগ্য’ কর্মকর্তাদের আনার চেষ্টা চলছে। এবার নতুন করে ২৮তম বিসিএসের প্রশাসন ক্যাডারের কিছুসংখ্যক কর্মকর্তাকে ডিসি পদে নিয়োগের চিন্তাভাবনা চলছে। ইতিমধ্যে ২৮তম ব্যাচের বেশ কিছুসংখ্যক কর্মকর্তার সাক্ষাৎকারও নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে ২৪তম, ২৫তম ও ২৭তম বিসিএসের কর্মকর্তারা ডিসি পদে দায়িত্বে আছেন। এর মধ্যে ২৪ ও ২৫তম বিসিএসের কর্মকর্তারা বিগত বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের (২০০১-০৬) আমলে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। এক-এগারোর পটপরিবর্তনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (২০০৭-০৮) আমলে ২৭তম বিসিএসের কর্মকর্তারা চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র বলছে, ২৪তম বিসিএসের কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করে সেখানে নতুন ডিসি নিয়োগের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত আছে। একই সঙ্গে আরও কিছু জেলায়ও পরিবর্তন আসতে পারে।

যে ছয় জেলায় পরিবর্তন

আজ সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে ছয় জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়। এর মধ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরীকে পটুয়াখালীর ডিসি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আর পটুয়াখালীর ডিসি আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীনকে কুষ্টিয়ার ডিসি হিসেবে বদলি করা হয়েছে। কুষ্টিয়ার ডিসি মো. তৌফিকুর রহমানকে খুলনার ডিসি হিসেবে বদলি করা হয়েছে। পাশের জেলা মেহেরপুরের ডিসি সিফাত মেহনাজকে কুড়িগ্রামের ডিসি হিসেবে বদলি করা হয়েছে। মেহেরপুরে নতুন ডিসি করা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আবদুল ছালামকে। এ ছাড়া ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জামানকে নেত্রকোনার ডিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

