এম মঞ্জুরুল করিম ও তাপসী তন্ময়
গাজীপুর-২: স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থীর স্ত্রী

গাজীপুরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই আসনে প্রার্থী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত এক প্রার্থীর স্ত্রী। গতকাল সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে গাজীপুর-২ আসনে তাপসী তন্ময় চৌধুরী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

তিনি ওই আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এম মঞ্জুরুল করিমের স্ত্রী। এম মঞ্জুরুল করিম গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। তিনি গাজীপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচিত প্রথম মেয়র প্রয়াত বিএনপি নেতা এম এ মান্নানের ছেলে। এই দুই প্রার্থী ছাড়াও আসনটিতে বিভিন্ন দল থেকে আরও ১৬ জন প্রার্থী হয়েছেন।

একই আসনে স্ত্রীকে প্রার্থী করায় দলের ভেতরে ও বাইরে এবং ভোটারদের মধ্যে মিশ্র আলোচনা চলছে। অনেকের ধারণা, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ে কোনো কারণে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এম মঞ্জুরুল করিম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন। সে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সমর্থন দিয়ে তিনি নির্বাচনের মাঠে থাকতে পারেন। আবার অনেকে মনে করেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবারই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অধিকার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমালোচনার কিছু নেই।

নিজের স্ত্রীর প্রার্থী হওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে গাজীপুর-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এম মঞ্জুরুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, ‘অনেকে এ রকম রাখে, তাই আমিও রেখেছি। তবে সে থাকবে না, উঠিয়ে ফেলবে।’

কোনো কারণে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘তেমনটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সে (স্ত্রী) মনোনয়ন প্রত্যাহার করবে।’

উল্লেখ্য, গাজীপুর-২ আসনটি গাজীপুর সিটির ১৯ থেকে ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড এবং ৪৩ থেকে ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড (টঙ্গী) ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকা নিয়ে গঠিত। এ আসনে মোট ভোটার ৮ লাখ ৪ হাজার ৩৩৩ জন।

