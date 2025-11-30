জোটে গেলেও নিজ দলের প্রতীকে ভোট করার বিধান চ্যালেঞ্জের রিটের শুনানি কাল

নির্বাচনে নিবন্ধিত একাধিক দল জোটভুক্ত হলেও ভোট করতে হবে নিজ নিজ দলের প্রতীকে—গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) সংশোধিত এমন বিধানের বৈধতা নিয়ে করা রিট শুনানির জন্য আগামীকাল সোমবার দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট।
রিটের বিষয়টি আজ রোববার সকালে উত্থাপন করা হলে বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ শুনানির এ দিন রাখেন।
নতুন ওই বিধান যুক্ত করে আরপিও সংশোধন অধ্যাদেশ ৩ নভেম্বর জারি করেছিল সরকার। আগে কোনো রাজনৈতিক দল জোটভুক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশ নিলে জোটের শরিক যেকোনো দলের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেত।
ওই বিধান–সংবলিত অধ্যাদেশের ৯ অনুচ্ছেদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) মহাসচিব মোমিনুল আমিন গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিট করেন। রিটটি আদালতের আজকের কার্যতালিকায় ৭০৫ নম্বর ক্রমিকে ওঠে।
আজ আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে সকালে রিটের বিষয়টি উত্থাপন করেন আবেদনকারীর জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী সাহেদুল আজম।
পরে আইনজীবী সাহেদুল আজম প্রথম আলোকে বলেন, রিটের বিষয়টি উত্থাপন করা হলে আদালত আগামীকাল সোমবার বেলা সাড়ে তিনটায় শুনানির জন্য সময় নির্ধারণ করেন।
রিটের প্রার্থনায় দেখা যায়, গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশের ৯ অনুচ্ছেদ সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের (২৮, ৩৮ ও ৩৯ অনুচ্ছেদ) সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না—এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছে। রুল হলে তা বিচারাধীন অবস্থায় অধ্যাদেশের ৯ অনুচ্ছেদের কার্যক্রম স্থগিত চাওয়া হয়েছে।
একই সঙ্গে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল জোটভুক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশ নিলে জোটের শরিককে যেকোনো দলের প্রতীক ব্যবহারের অনুমতি দিতে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে রিটে। আইনসচিব, নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে (সিইসি) রিটে বিবাদী করা হয়েছে।