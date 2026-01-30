তাসমিয়া কসমেটিকসের পরিবেশক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

তাসমিয়া কসমেটিকস অ্যান্ড টয়লেট্রিজ লিমিটেডের পরিবেশক সম্মেলন রাজধানীর একটি কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বুধবার অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে সারা দেশ থেকে আসা পরিবেশকদের সঙ্গে আসন্ন ঈদুল ফিতরের বিক্রয়–পরিকল্পনা নিয়ে মতবিনিময় হয়।
সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাওহীদ আহমেদ, চেয়ারম্যান ফাহমিদা আহমেদ, পরিচালক নাফিসা আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক মো. ওবায়দুর রহমান মোল্লাসহ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শুভানুধ্যায়ীরা।
অনুষ্ঠানে পরিবেশকদের উদ্দেশে তাওহীদ আহমেদ বলেন, ‘তাসমিয়া কসমেটিকসের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় অতীতের মতো ভবিষ্যতেও আপনাদের পাশে পেতে চাই। কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনাদের অবদান যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হবে। তাসমিয়া কসমেটিকস আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন উন্নত মানের পণ্যসামগ্রী তৈরি করে। যেগুলো কয়েকটি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।’
স্মার্ট সিনথেটিক কালার পেস্ট মেহেদি, স্মার্ট কাশ্মীরি কালার কোন মেহেদি, স্মার্ট সিনথেটিক কোন মেহেদি, স্মার্ট পাওয়ার ডিশ ওয়াশিং বার, ররি ডিটারজেন্টসহ নানা ধরনের পণ্য রয়েছে তাসমিয়া কসমেটিকস অ্যান্ড টয়লেট্রিজের।