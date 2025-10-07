ডেঙ্গুতে আরও দুজনের মৃত্যু

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে এডিস মশাবাহিত এ রোগে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ২১৭ জনের মৃত্যু হলো।
আজ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল সোমবার সকাল আটটা থেকে আজ সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৭১৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময় ডেঙ্গু নিয়ে সবচেয়ে বেশি ১৪২ জন ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে (সিটি করপোরেশন ব্যতীত)। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৪১ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে।
চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৫১ হাজার ৪০৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকার রোগী ১৩ হাজার ৮১৮ জন। আর ঢাকার বাইরের রোগী ৩৭ হাজার ৫৮৬ জন। ডেঙ্গু নিয়ে সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছেন বরিশাল বিভাগের হাসপাতালগুলোতে। এ সংখ্যা ১৪ হাজার ১৯১। এর মধ্যে ৭ হাজার ৫২৯ রোগী বরগুনা জেলার।
ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ১০৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। মৃত্যুর সংখ্যায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ। এ সংখ্যা ৩২।
এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ রোগীর মৃত্যু হয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসে। এ সংখ্যা ৭৬। এর আগে গত জুলাই মাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ ৪১ জনের মৃত্যু হয়। আর আগস্টে মৃত্যু হয়েছিল ৩৯ জনের। চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।