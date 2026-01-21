হাসিনাসহ ২৮৬ আসামির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা: অভিযোগ গঠন বিষয়ে পরবর্তী শুনানি ৯ ফেব্রুয়ারি

রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে করা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ আসামির মধ্যে ২০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষ হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখ ধার্য করেছেন আদালত।
আজ বুধবার দুপুরে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৯–এর বিচারক আব্দুস সালাম এই তারিখ ধার্য করেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী রুহুল আমিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মামলায় গ্রেপ্তার ৩০ আসামিকে আজ আদালতে হাজির করে পুলিশ। ৩০ আসামির মধ্যে ২০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন বিষয়ে আজ রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি হয়েছে। অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানি জন্য আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখ রেখেছেন আদালত।
আদালত–সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ২৭ মার্চ শেখ হাসিনাসহ ৭৩ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে মামলাটি করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তদন্ত শেষে গত ৩০ জুলাই শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনকে আসামি করে অভিযোগপত্র দাখিল করে সংস্থাটি। ১৪ অগাস্ট অভিযোগপত্র গ্রহণ করে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। ১১ নভেম্বর মামলাটি বিচারের জন্য ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে মহানগর দায়রা জজ আদালতে পাঠানো হয়।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সহসভাপতি রাব্বী আলমের নেতৃত্বে ‘জয় বাংলা ব্রিগেড’-এর জুম মিটিং হয়। এতে শেখ হাসিনাসহ কয়েক শতাধিক নেতা–কর্মী অংশ দেন। এ সময় শেখ হাসিনা তাঁর নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে দেশবিরোধী বক্তব্য দেন। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে উৎখাতের নির্দেশ দেন তিনি। এ বক্তব্য সারা দেশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।