আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
বাংলাদেশ

শেখ হাসিনাসহ ৩২ জনের বিরুদ্ধে গুমসহ ভারতে বন্দী রাখার অভিযোগ সুখরঞ্জন বালির

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গুম, অপহরণ, নির্যাতনসহ প্রায় পাঁচ বছর ভারতে অবৈধভাবে কারাবন্দী করে রাখার অভিযোগ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে করেছেন পিরোজপুরের সুখরঞ্জন বালি।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার (এস কে) সিনহাসহ ৩২ জনের নাম উল্লেখ করে আজ বৃহস্পতিবার সুখরঞ্জন বালি এই অভিযোগ দেন।

অভিযোগে সুখরঞ্জন বালি বলেছেন, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি না হওয়ায় তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে ট্রাইব্যুনালে আসায় তাঁকে গুম, অপহরণ, নির্যাতন করা হয়। প্রায় পাঁচ বছর ভারতে অবৈধভাবে কারাবন্দী করে রাখা হয়।

সুখরঞ্জন বালি যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম, ট্রাইব্যুনালের সাবেক বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির, সাবেক আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ, সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম, সাবেক সংসদ সদস্য এ কে এম আউয়াল, ট্রাইব্যুনালের সাবেক চিফ প্রসিকিউটর সৈয়দ হায়দার আলী, সাবেক প্রসিকিউটর রানা দাসগুপ্ত, ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার সাবেক প্রধান মো. সানাউল হক, তদন্তকারী কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন প্রমুখ।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকালের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আমৃত্যু কারাদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াতের প্রয়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিতে এসে ২০১২ সালে ‘নিখোঁজ’ হয়েছিলেন সুখরঞ্জন বালি।

