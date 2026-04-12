হাসপাতালে অনেকটা সুস্থ আছেন ত্রাণমন্ত্রী: একান্ত সচিব

দুই দিনের সফরে লালমনিরহাটে যাওয়ার পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু অনেকটা সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছেন তাঁর একান্ত সচিব সেলিম আহমদ।
গতকাল শনিবার রাতে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে (বাসস) এ তথ্য জানিয়ে সেলিম আহমদ বলেন, ‘মন্ত্রী হাসপাতালে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠছেন।’
সেলিম আহমদ জানান, আসাদুল হাবিব দুলুর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসেইন। মন্ত্রীর অসুস্থতার কথা শুনে আরও অনেকে তাঁর খোঁজখবর নিয়েছেন। তবে চিকিৎসকদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে এখন আর দেখা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।
মন্ত্রীর দ্রুত আরোগ্যের জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করা হয়েছে বলে জানান সেলিম আহমদ। তিনি বলেন, গত কয়েক দিন মন্ত্রী বিভিন্ন জরুরি কাজে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন। টানা কয়েক দিন রাতে ঘুমাতে পারেননি বিধায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।
দুই দিনের সফরে গতকাল লালমনিরহাটে যাওয়ার পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন আসাদুল হাবিব দুলু। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে সৈয়দপুর সিএমএইচে নেওয়া হয়। পরে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে আনা হয়। শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে এখানে ভর্তি করা হয়।