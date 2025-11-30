তরুণদের নানা বিষয় নিয়ে হয়ে গেল ‘অদম্য ইয়ুথ সামিট’

তরুণ নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও জাতীয় উন্নয়ন নিয়ে গতকাল শনিবার রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে অনুষ্ঠিত হলো ‘অদম্য ইয়ুথ সামিট ২০২৫’। অনুষ্ঠানটির আয়োজক অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ ‘মজার ইশকুল’। অনুষ্ঠানে উন্নয়ন সংস্থা, করপোরেট প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পেশার ২৫০ জনের বেশি তরুণ ও যুবনেতা অংশ নেন।
এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা উদ্যমী তরুণদের নেতৃত্বদক্ষতা, সামাজিক উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা মানসিকতা, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব ও জাতীয় উন্নয়ন কাঠামোতে যুবসমাজের ভূমিকা নিয়ে দিনব্যাপী আলোচনা, নেটওয়ার্কিং ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়।
সামিটে মোট চারটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেগুলো হলো স্বেচ্ছাসেবাবিষয়ক কর্মশালা, উন্নত বাংলাদেশের জন্য যুবসমাজের অবদান, একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব নাগরিকত্ব ও নেতৃত্ব এবং যুব উদ্যোক্তা ও সামাজিক উদ্ভাবন।
সেশনগুলোতে আলোচক হিসেবে ছিলেন দ্য স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল আউয়াল, ইউনাইটেড ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক এ জে এম ফজলুর রহমান, ‘ব্লাডম্যানে’র প্রতিষ্ঠাতা মো. শাহরিয়ার হাসান, ‘রীতু’র প্রতিষ্ঠাতা শারমিন কবির, আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ মঞ্জিলা ঝুমা, ইউএনডিপি বাংলাদেশের হেড অব কমিউনিকেশনস মো. আবদুল কাইউম, ‘এলপি৪ওয়াই’-এর কান্ট্রি হেড আলেক্সান্দ্রে ম্যাগনেনা, বিওয়াইএলসির নির্বাহী পরিচালক তাহসীনা আহমেদ, অর্থনীতিবিদ কে এ এস মুরশিদ, ‘কিরণ’-এর প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা তাজদিন হাসান, ‘আলফ্রেস্কো’র সহপ্রতিষ্ঠাতা কাজী মো. রুশদি, ‘সো.এক্সওয়াইজেড’-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইলমুল হক এবং ‘কাচ্চি ভাই’-এর প্রতিষ্ঠাতা সোহেল সিরাজ।
তরুণদের দক্ষতা বিকাশ, ক্যারিয়ার রোডম্যাপ, সামাজিক উদ্যোক্তা তৈরি এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কাঠামোয় যুবসমাজের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা নিয়ে মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন আলোচকেরা।
অনুষ্ঠানের শেষে সামিটে অংশগ্রহণকারীদের সনদ ও স্মারক দেওয়া হয়। এ ছাড়া পথশিশুদের নিয়ে প্রান্তিক পর্যায়ে কাজ করা ব্যক্তি ও সংগঠনকে অনুপ্রাণিত করতে আলফ্রেস্কো ও মজার ইশকুল যৌথভাবে প্রদান করে বার্ষিক সম্মাননা ‘ফ্রেন্ড অব স্ট্রিট চিলড্রেন অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’। এ বছর সম্মাননা অর্জন করেন মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গলের মাহমুদুল আলম চৌধুরী।