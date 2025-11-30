‘মজার ইশকুল’ আয়োজন করে ‘অদম্য ইয়ুথ সামিট ২০২৫’। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা উদ্যমী তরুণেরা। ঢাকা, ২৯ সেপ্টেম্বর
‘মজার ইশকুল’ আয়োজন করে ‘অদম্য ইয়ুথ সামিট ২০২৫’। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা উদ্যমী তরুণেরা। ঢাকা, ২৯ সেপ্টেম্বর
বাংলাদেশ

তরুণদের নানা বিষয় নিয়ে হয়ে গেল ‘অদম্য ইয়ুথ সামিট’

বিজ্ঞপ্তি

তরুণ নেতৃত্ব, উদ্ভাবন ও জাতীয় উন্নয়ন নিয়ে গতকাল শনিবার রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইনে অনুষ্ঠিত হলো ‘অদম্য ইয়ুথ সামিট ২০২৫’। অনুষ্ঠানটির আয়োজক অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ ‘মজার ইশকুল’। অনুষ্ঠানে উন্নয়ন সংস্থা, করপোরেট প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পেশার ২৫০ জনের বেশি তরুণ ও যুবনেতা অংশ নেন।

এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা উদ্যমী তরুণদের নেতৃত্বদক্ষতা, সামাজিক উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা মানসিকতা, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব ও জাতীয় উন্নয়ন কাঠামোতে যুবসমাজের ভূমিকা নিয়ে দিনব্যাপী আলোচনা, নেটওয়ার্কিং ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়।

সামিটে মোট চারটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেগুলো হলো স্বেচ্ছাসেবাবিষয়ক কর্মশালা, উন্নত বাংলাদেশের জন্য যুবসমাজের অবদান, একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব নাগরিকত্ব ও নেতৃত্ব এবং যুব উদ্যোক্তা ও সামাজিক উদ্ভাবন।

সেশনগুলোতে আলোচক হিসেবে ছিলেন দ্য স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল আউয়াল, ইউনাইটেড ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক এ জে এম ফজলুর রহমান, ‘ব্লাডম্যানে’র প্রতিষ্ঠাতা মো. শাহরিয়ার হাসান, ‘রীতু’র প্রতিষ্ঠাতা শারমিন কবির, আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ মঞ্জিলা ঝুমা, ইউএনডিপি বাংলাদেশের হেড অব কমিউনিকেশনস মো. আবদুল কাইউম, ‘এলপি৪ওয়াই’-এর কান্ট্রি হেড আলেক্সান্দ্রে ম্যাগনেনা, বিওয়াইএলসির নির্বাহী পরিচালক তাহসীনা আহমেদ, অর্থনীতিবিদ কে এ এস মুরশিদ, ‘কিরণ’-এর প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা তাজদিন হাসান, ‘আলফ্রেস্কো’র সহপ্রতিষ্ঠাতা কাজী মো. রুশদি, ‘সো.এক্সওয়াইজেড’-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইলমুল হক এবং ‘কাচ্চি ভাই’-এর প্রতিষ্ঠাতা সোহেল সিরাজ।

তরুণদের দক্ষতা বিকাশ, ক্যারিয়ার রোডম্যাপ, সামাজিক উদ্যোক্তা তৈরি এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কাঠামোয় যুবসমাজের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা নিয়ে মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন আলোচকেরা।

অনুষ্ঠানের শেষে সামিটে অংশগ্রহণকারীদের সনদ ও স্মারক দেওয়া হয়। এ ছাড়া পথশিশুদের নিয়ে প্রান্তিক পর্যায়ে কাজ করা ব্যক্তি ও সংগঠনকে অনুপ্রাণিত করতে আলফ্রেস্কো ও মজার ইশকুল যৌথভাবে প্রদান করে বার্ষিক সম্মাননা ‘ফ্রেন্ড অব স্ট্রিট চিলড্রেন অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’। এ বছর সম্মাননা অর্জন করেন মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গলের মাহমুদুল আলম চৌধুরী।

আরও পড়ুন