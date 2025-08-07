আগুনে শেষ হয়ে গেল পুরো পরিবার

ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে আগুনে দগ্ধ এক দম্পতি রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।
গতকাল বুধবার রাতে মারা যান স্ত্রী হাফিজা খাতুন (২০)। আর আজ বৃহস্পতিবার ভোররাতে মারা যান স্বামী রিপন মিয়া (২৩)। একই ঘটনায় দগ্ধ তাঁদের চার মাস বয়সী একমাত্র সন্তান রায়হান আগেই মারা যায়।
এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, আজ ভোররাত সাড়ে চারটার দিকে রিপন মারা যান। তাঁর শরীরের ৮০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে মারা যান হাফিজা। তাঁর শরীরের ৭৬ শতাংশ দগ্ধ হয়। তাঁদের মরদেহ বার্ন ইনস্টিটিউটের মর্গে রাখা হয়েছে।
রিপনের মামা ফেরদৌস আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, গত শুক্রবার রিপন রান্নার জন্য বাসায় একটি গ্যাসের সিলিন্ডার কিনে আনেন। পরদিন শনিবার রাতে কোনোভাবে সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বেরিয়ে পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন ভোরে গ্যাসের চুলা জ্বালাতে গেলে পুরো ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে সন্তানসহ এই দম্পতি দগ্ধ হন। তিনজনকে উদ্ধার করে বার্ন ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়। শিশু রায়হানকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আর রিপন-হাফিজাকে ভর্তি রাখা হয়। তাঁরাও চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলেন।
ফেরদৌস আহামেদ জানান, রিপন ও হাফিজা উভয়ের বাড়ি ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলায়। দেড় বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়। রিপন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মার্কেটিংয়ে চাকরি করতেন। তাঁর স্ত্রী হাফিজা ছিলেন গৃহিণী।