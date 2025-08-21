উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলন করে বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানান প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ফরেন সার্ভিস একাডেমি, ঢাকা। ২১ আগস্ট
বাংলাদেশ

চুক্তির খসড়া অনুমোদন

বিনা ভিসায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সফর করতে পারবেন কূটনৈতিক ও অফিশিয়াল পাসপোর্টধারীরা

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কূটনৈতিক ও অফিশিয়াল পাসপোর্টধারীদের পারস্পরিক ভিসা অব্যাহতি চুক্তির খসড়া অনুমোদন করেছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। এর ফলে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও অফিশিয়াল পাসপোর্টধারীরা বিনা ভিসায় পাকিস্তানে যেতে পারবেন। একইভাবে পাকিস্তানের একই ধরনের পাসপোর্টধারীরা বিনা ভিসায় বাংলাদেশে আসতে পারবেন।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলন করে বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

শফিকুল আলম বলেন, চুক্তিটি হবে পাঁচ বছরের জন্য। এর ফলে যাঁদের কূটনৈতিক ও অফিশিয়াল পাসপোর্ট আছে, তাঁরা বিনা ভিসায় পাকিস্তান সফর করতে পারবেন। একইভাবে যাঁরা পাকিস্তানের কূটনৈতিক ও অফিশিয়াল পাসপোর্ট বহন করছেন, তাঁরাও বিনা ভিসায় বাংলাদেশে সফর করতে পারবেন। এ ধরনের চুক্তি আরও ৩১টি দেশের সঙ্গে আছে বলে জানান শফিকুল আলম।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার উপ–প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার ও সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ।

