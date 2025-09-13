পুলিশের সাবেক ডিআইজি নাহিদুল ইসলামকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে

পুলিশের সাবেক উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) এ কে এম নাহিদুল ইসলামকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তাঁকে তদন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত একটার দিকে রাজধানীর ইস্কাটন থেকে তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হয়।
ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রিকুইজিশনের (চাওয়া) ভিত্তিতে নাহিদুল ইসলামকে হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে তদন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গত ২৮ জুলাই নাহিদুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, বিধি অনুযায়ী তিনি অবসরের সব সুবিধা পাবেন।