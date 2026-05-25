নারী শিল্পী, শিল্প সংগ্রাহক, সমাজসেবী এবং কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা আমেরিকান উইমেন’স ক্লাবের (ডিএডব্লিউসি) ‘উইমেন ইন আর্ট’ তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠান।
গত মঙ্গলবার গুলশান ক্লাবের ক্রিস্টাল প্যালেস হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেশের উদীয়মান ও স্বনামধন্য নারী শিল্পীদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে তাঁদের সৃজনশীল অবদানকে উদ্যাপন করা হয়। এর পাশাপাশি নারী ও শিশুদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা হয়।
চতুর্থবারের মতো আয়োজিত ‘উইমেন ইন আর্ট’ ইতিমধ্যে ডিএডব্লিউসির অন্যতম স্বাক্ষরধর্মী উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। শিল্প ও মানবকল্যাণকে একসূত্রে গেঁথে এই আয়োজন নারী শিল্পীদের কাজকে বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করছে।
এবারের আয়োজনে দেশের ৩৫ জন প্রতিষ্ঠিত ও উদীয়মান নারী শিল্পীর শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী কনক চাঁপা চাকমা ও রোকেয়া সুলতানা। আর্টেফ্যাকটামের গ্যালারিস্ট রুমানা হাবিবের কিউরেশনে সাজানো এই সংগ্রহ বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পচর্চায় নারী শিল্পীদের বৈচিত্র্য, সৃজনশীলতা ও ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে তুলে ধরে।
অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন আফরোজা আখতারী, আইদা কাদের, আলিয়া কামাল, অপরাজিতা রহমান, আসমা আকবর, আজিজি ফাওমি খান, ফারিন আহমেদ, ফারহানা আফরোজ, ফারিয়া হোসেন তুলি, ফারজানা ইসলাম মিলকি, ফারজানা রহমান ববি, গুলশান হোসেন, কনক চাঁপা চাকমা, কুহু, মাকসুদা ইকবাল নীপা, মোছা. শাইলা আখতার, মুক্তি ভৌমিক, নূর মুনজেরিন রিমঝিম, নুসরাত জাহান নাজলী, ওমি ইসলাম, প্রীমা নাজিয়া আনাদালীব, প্রিয়ন ইকবাল, রেবেকা নোমান নীলা, রেবেকা সুলতানা, রেহানা ইয়াসমিন, রোকেয়া সুলতানা, রুবিনা আখতার, রূপশ্রী হাজং, সামিয়া রশীদ হাই, সারিয়া সাগুয়ারো, শাহরিন হোসেন, শাকিরুন নাহার কানন, শারমিন আক্তার লিনা, সুবর্ণা মর্শেদা ও ভিনিতা করিম।
সাইলেন্ট অকশনের পাশাপাশি এতে অনুষ্ঠিত হয় ‘বিয়ন্ড দ্য ক্যানভাস: উইমেন শেপিং আর্ট অ্যান্ড কালচার’ শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনা। এতে অংশ নেন বৃহত্ত আর্ট ফাউন্ডেশনের সহপ্রতিষ্ঠাতা নুসরাত মাহমুদ এবং বাংলাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত সমকালীন শিল্পী ও ব্রিট্টো আর্টস ট্রাস্টের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি তাইয়েবা বেগম লিপি। তাঁর শিল্পকর্ম বিশ্বের বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে, যার মধ্যে গুগেনহাইম মিউজিয়াম, টেট মডার্ন, কুনস্টহাউস জুরিখ, ভেনিস বিয়েনালে ও ডকুমেন্টা ফিফটিন অন্যতম।
আয়োজনটির পৃষ্ঠপোষক ছিল স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের অন্যতম ন্যাচারাল ওয়েলনেস ব্র্যান্ড ‘মায়া’। অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিল ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। আর্ট পার্টনার ছিল আর্টেফ্যাকটাম।
ডিএডব্লিউসির ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. আমব্রিন লাখানি মিরালি বলেন, ‘বাংলাদেশের নারী শিল্পীরা দেশ ও দেশের বাইরে শিল্পচর্চার গুরুত্বপূর্ণ পরিসরে নতুন আলোচনার জন্ম দিচ্ছেন। উইমেন ইন আর্টের মাধ্যমে আমরা তাঁদের অবদানকে সম্মান জানাতে চাই, একই সঙ্গে নারী ও শিশুদের জন্য পরিচালিত কার্যক্রমে সহায়তার মাধ্যমে শিল্পের পরিধিকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে যুক্ত করতে চাই।’
অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত সব অর্থ বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের উন্নয়নে কাজ করা বিভিন্ন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে।
সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আমেরিকান উইমেন’স ক্লাব (ডিএডব্লিউসি) একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যা সাংস্কৃতিক বিনিময়, সামাজিক সম্পৃক্ততা এবং তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের কল্যাণে কাজ করে আসছে।