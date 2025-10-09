স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব হারুনের সম্পদ জব্দের আদেশ

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. হারুন অর রশিদের একটি ফ্ল্যাট ও একটি গাড়ি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ আজ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন।
দুদকের তথ্য অনুযায়ী, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে হারুন অর রশিদের বিরুদ্ধে গত ৬ আগস্ট মামলা করে সংস্থাটি। আজ আদালতে তাঁর ফ্ল্যাট, জমি ও গাড়ি জব্দের আবেদন করা হয়। একই সঙ্গে তাঁর আটটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আবেদন করা হয়। শুনানি নিয়ে আদালত তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধ করার আদেশ দেন।
দুদকের মামলার তথ্য অনুযায়ী, হারুন অর রশিদের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের পরিমাণ ৫ কোটি ৩৭ লাখ ৩৩ হাজার ৮৬ টাকা। তিনি ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়টি ব্যাংক হিসাবে ৫৭ কোটি ৭০ লাখ ১১ হাজার ৭৩৯ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।