ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী ৫২৮ ফ্লাইট বাতিল

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যে আকাশসীমা বন্ধ রাখায় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ৫২৮টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)।
আজ সোমবার আরও ২৮টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে কুয়েতগামী কুয়েত এয়ারওয়েজের ২টি, শারজাগামী এয়ার অ্যারাবিয়ার ৮টি, বাহরাইনগামী গালফ এয়ারের ২টি, কাতারগামী কাতার এয়ারওয়েজের ৪টি, সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী এমিরেটস এয়ারলাইনসের ২টি, কুয়েতগামী জাজিরা এয়ারওয়েজের ৪টি, সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী ফ্লাইদুবাইয়ের ৪টি এবং ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ২টি ফ্লাইট রয়েছে।
বিমানবন্দর সূত্র জানিয়েছে, আকাশসীমা বন্ধ থাকার কারণে ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান তাদের বিভিন্ন এয়ারলাইনসের ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে। এর মধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২৩টি ফ্লাইট বাতিল হয়। এর আগে ১ মার্চ ৪০টি, ২ মার্চ ৪৬টি, ৩ মার্চ ৩৯টি, ৪ মার্চ ৩২টি, ৫ মার্চ ৩৬টি, ৬ মার্চ ৩৪টি, ৭ মার্চ ২৮টি, ৮ মার্চ ২৮টি, ৯ মার্চ ৩৩টি, ১০ মার্চ ৩২টি, ১১ মার্চ ২৭টি, ১২ মার্চ ২৮টি, ১৩ মার্চ ২৫টি, ১৪ মার্চ ২৬টি এবং ১৫ মার্চ ২৩টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়।
