আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
বাংলাদেশ

গুমের মামলা

ট্রাইব্যুনালে ১০ সেনা কর্মকর্তা, অভিযোগ গঠন বিষয়ে আদেশ হতে পারে আজ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গুমের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় গ্রেপ্তার ১০ সেনা কর্মকর্তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে এই সেনা কর্মকর্তাদের ট্রাইব্যুনালে আনা হয়। এ মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আজ ট্রাইব্যুনালের আদেশ দেওয়ার কথা রয়েছে।

১০ সেনা কর্মকর্তাকে আনা উপলক্ষে ট্রাইব্যুনাল এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিজিবি, পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা ট্রাইব্যুনাল এলাকায় অবস্থান করছেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে র‍্যাবের টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেলে গুম করে রাখার ঘটনায় করা এই মামলায় মোট আসামি ১৭ জন। এর মধ্যে ১০ জন গ্রেপ্তার আছেন। তাঁরা সবাই সেনা কর্মকর্তা। তাঁরা হলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম, তোফায়েল মোস্তফা সারোয়ার, মো. কামরুল হাসান, মো. মাহাবুব আলম ও কে এম আজাদ; কর্নেল আবদুল্লাহ আল মোমেন ও আনোয়ার লতিফ খান (অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে); লে. কর্নেল মো. মশিউর রহমান, সাইফুল ইসলাম সুমন ও মো. সারওয়ার বিন কাশেম। তাঁদের আজ ট্রাইব্যুনালে আনা হয়।

এ মামলার আসামি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর সাবেক উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিক, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ, এম খুরশীদ হোসেন ও মো. হারুন অর রশিদ এবং লে. কর্নেল (অব.) মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম পলাতক।

