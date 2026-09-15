সুপ্রিম কোর্টের সামনে ককটেল বিস্ফোরণকারী দুজনকে চিহ্নিত করা গেছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সুপ্রিম কোর্টের সড়কসংলগ্ন মূল ফটকের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে বিস্ফোরণকারী দুজনকে চিহ্নিত করা গেছে। তাঁরা আওয়ামী লীগের দুষ্কৃতকারী কেউ হতে পারেন। সরকার এ বিষয়ে তদন্ত করছে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ সাত আসামির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে রায় দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। এই রায়ের পর বেলা ১টা ১৫ থেকে ১টা ২০ মিনিটের মধ্যে মোটরসাইকেলে করে দুজন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের মূল ফটকের সামনে সড়কে ককটেল ছুড়ে পালিয়ে যান।
আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক সভা শেষে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্ন জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘ফ্যাসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রায়ের পর এই প্রতিক্রিয়া এসেছে। সাতজনের ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়ায় একটা ককটেল ফুটেছে। এটা বড় কোনো বিষয় নয়।’
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ জানতে চাইলে সালাহউদ্দিন আহমদ বিষয়টি এড়িয়ে যান। তবে রায়ের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত যে রায় ঘোষণা করেছেন সুবিচার পেয়েছি বলে আমরা মনে করি। আদালতের রায়ের ওপরে আমাদের কোনো মন্তব্য নেই।’
আজ দুপুরে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঢাকা শহরের মেগা প্রজেক্টের কারণে উদ্ভূত যানজট রোধসংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্ব করেন।
গত শুক্রবার গুলশানে আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) মিছিলে গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতা ছিল কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ মাঝেমধ্যে অপতৎপরতা চালায়। তারা বিভিন্ন স্থানে ফজরের নামাজের পর মিছিল করে। শুক্রবারে মিছিলের বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য ছিল, তবে পুলিশ আন্দাজ করতে পারেনি ওই সময়েই সেখানে কেউ মিছিল করতে পারে। এটাকে ব্যর্থতা বলা যাবে না। সরকার পরবর্তী সময়ে ব্যবস্থা নিয়েছে।
ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দুই ধরনের তথ্যের বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন কমিশন সোমবার একটি সম্ভাব্য সময় দিয়েছে। পরিকল্পনার কথা বলেছে। এটাকে গণমাধ্যমে অন্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন বলেছে এটা সম্ভাব্য পরিকল্পনা, চূড়ান্ত কিছু নয়। ১৭ সেপ্টেম্বর আন্তমন্ত্রণালয়ের সভা হবে। সেখানে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে বসে নির্বাচনের সময় ঠিক করা হবে। সে পর্যন্ত সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে বলে জানান মন্ত্রী।