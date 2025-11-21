ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্পে হতাহত-ক্ষয়ক্ষতির তথ্য জানাল ফায়ার সার্ভিস

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্পে হতাহতসহ ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে নানা তথ্য জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিসের তথ্য বলা হয়, রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে এএসআই জাকারিয়া হোসেন নিশ্চিত করেছেন, এখানে তিনজন মারা গেছেন। ১০ জন আহত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন।
তিনজন নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ফায়ার সার্ভিস বলেছে, পুরান ঢাকার আরমানিটোলার কসাইটুলি এলাকার একটি ৮ তলা ভবনের পাশের দেয়াল ও কার্নিশ থেকে ইট-পালেস্তারা খসে নিচে পড়ে। নিচে গরুর মাংস বিক্রির একটি দোকান ছিল। সেখানে থাকা ক্রেতা-পথচারীরা আহত হন। ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় লোকজন তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকেরা তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
ফায়ার সার্ভিসে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভূমিকম্পের সময় খিলগাঁওয়ে নির্মাণাধীন একটি ভবন থেকে পাশের দোতলা একটি ভবনে একটি ইট পড়ে একজন আহত হন।
বারিধারা এফ ব্লকের ৫ নম্বর রোডের একটি বাড়িতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে বারিধারা ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। আগুন নেভাতে কাজ শুরু করে। তবে ভূমিকম্পের জন্য আগুন লেগেছে কি না, তা নিশ্চিত নয় ফায়ার সার্ভিস।
পুরান ঢাকার স্বামীবাগে আটতলার একটি ভবন অন্য একটি ভবনে হেলে পড়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেছে ফায়ার সার্ভিস।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের একটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
কলাবাগানের একটি সাততলা ভবন হেলে পড়ার খবর পেয়ে মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন থেকে একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভবন ঠিক আছে। লোকজন আতঙ্কিত হয়ে ফায়ার সার্ভিসে ফোন করেছিল।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ ছাড়া মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় একটি বাসা-বাড়িতে আগুন লাগে। গজারিয়া ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গেছে।
আজ সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির তীব্রতা ছিল ৫ দশমিক ৭। উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মাধবদী। ভূমিকম্পটিকে মাঝারি মাত্রার বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।