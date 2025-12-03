সম্পাদক পরিষদের নতুন কমিটির প্রথম সভা, সভাপতির দায়িত্ব নিলেন নূরুল কবীর

সম্পাদক পরিষদের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার ডেইলি স্টার সেন্টারে। এ সভায় নতুন কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ইংরেজি দৈনিক নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবীর।
আজ বুধবার সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীর ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সভায় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম, দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ, ইনকিলাবের সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীন ও সুপ্রভাত বাংলাদেশের সম্পাদক রুশো মাহমুদ। এ ছাড়া অনলাইনে উপস্থিত ছিলেন করতোয়ার সম্পাদক মোজাম্মেল হক।
সভায় বিদায়ী সভাপতি মাহফুজ আনামকে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সম্পাদক পরিষদে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট দিয়ে সম্মানিত করা হয়।