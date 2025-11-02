মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন, নির্দোষ দাবি ইনুর

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) গঠন করা হয়েছে।
বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ আজ রোববার ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করেন। এই ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার।
ইনুর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ পড়ে শোনান ট্রাইব্যুনাল। পরে ইনুর কাছে ট্রাইব্যুনাল জানতে চান, তিনি (ইনু) অভিযোগগুলো শুনতে পেয়েছেন কি না। জবাবে ইনু বলেন, তিনি কিছু শুনতে পেয়েছেন, কিছু শুনতে পাননি।
অভিযোগ থেকে অব্যাহতির আবেদন সম্পর্কে জানতে চান ইনু। ট্রাইব্যুনাল বলেন, তাঁর (ইনু) আবেদন গ্রহণ করেননি।
এরপর ইনু বলেন, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন গায়েবি মামলা হচ্ছে। আইন উপদেষ্টাও বলেছেন গায়েবি মামলা হচ্ছে। তাঁদের এমন কথা শুনে তিনি (ইনু) খুশি হয়েছিলেন।
তাঁর বিরুদ্ধে সিএমএম কোর্টে গায়েবি মামলা হয়েছে। সেটার ঝাপটা এসেছে ট্রাইব্যুনালে। ট্রাইব্যুনালেও তাঁর বিরুদ্ধে গায়েবি মামলা হয়েছে। তিনি রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার। তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ। ট্রাইব্যুনালে তিনি ন্যায়বিচার পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।
৩০ নভেম্বর এই মামলায় সূচনা বক্তব্য উপস্থাপনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে।