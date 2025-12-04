আকিজ সিরামিকসের ‘ইভলভ বিয়ন্ড’ শীর্ষক আয়োজনে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ৩০০ জন বিজনেস অ্যাসোসিয়েট অংশগ্রহণ করেন
আকিজ সিরামিকসের বিজনেস কনফারেন্স হলো চীনের গুয়াংজুতে

দেশের অন্যতম টাইলস ব্র্যান্ড আকিজ সিরামিকসের বিজনেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো চীনের গুয়াংজু শহরে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) পার্ল রিভার ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের বলরুমে জমকালো এ আয়োজন সম্পন্ন হয়।

‘ইভলভ বিয়ন্ড’ শীর্ষক এ আয়োজনে আকিজ সিরামিকসের প্রায় ৩০০ জন বিজনেস অ্যাসোসিয়েট অংশগ্রহণ করেন।

পাঁচ দিনব্যাপী এ আয়োজনে ছিল ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিবিষয়ক বিভিন্ন সেশন, পুরস্কার, আকর্ষণীয় র‍্যাফল ড্র ও গালা লাঞ্চ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আকিজ বশির গ্রুপের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, এইচআর ডিরেক্টর দিলরুবা শারমিন খান, ফাইন্যান্স ডিরেক্টর মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, আকিজ সিরামিকসের জেনারেল ম্যানেজার (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং) মোহাম্মদ আশরাফুল হক, আকিজ বশির গ্রুপের হেড অব মার্কেটিং মো. শাহরিয়ার জামানসহ অন্যরা।

সারা দেশে আকিজ সিরামিকসের ৪ হাজারের বেশি রিটেইল শপ এবং ৩০০টির মতো শোরুম রয়েছে। এসব সেলস পয়েন্টের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারা দেশে আকিজ সিরামিকসের মানসম্মত ও আধুনিক ডিজাইনের টাইলস ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এই বিস্তৃত নেটওয়ার্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বিজনেস অ্যাসোসিয়েটরা।

