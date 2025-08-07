মারুফ সাত্তার আলী প্রভাতী ইনস্যুরেন্সের ভাইস চেয়ারম্যান পুনর্নির্বাচিত

প্রভাতী ইনস্যুরেন্স পিএলসির পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ব্যবসায়ী এবং করপোরেট ব্যক্তিত্ব মারুফ সাত্তার আলী। এ উপলক্ষে তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান ভাইয়া গ্রুপসহ প্রভাতী ইনস্যুরেন্সের সংশ্লিষ্টরা।
রোববার (৩ আগস্ট) ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয় প্রভাতী ইনস্যুরেন্স পিএলসির ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা। একই দিনে অনুষ্ঠিত হয় পরিচালনা পরিষদের ১৪১তম বোর্ড মিটিং। উভয় সভায় সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মফিজুর রহমান।
সভায় ২০২৪ অর্থবছরের পরিচালক পরিষদের প্রতিবেদন, নিরীক্ষা ও নিরীক্ষিত হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এ ছাড়া কোম্পানির ধারাবাহিক ব্যবসায়িক সাফল্যের ভিত্তিতে ২০২৪ সালের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা ও অনুমোদন করা হয়। শেয়ারহোল্ডারদের সন্তুষ্টি ও আস্থার প্রতিফলন হিসেবে এই লভ্যাংশকে বিবেচনা করা হচ্ছে।
সভায় উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির পরিচালক শাহজাহান কবির, প্রদীপ কুমার দাস, আব্দুর রহমান আনসারী, হাবিবুর রহমান, কিশোয়ার আমিন প্রমুখ।