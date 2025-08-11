হত্যা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য সোলায়মান সেলিম তিন দিন রিমান্ডে

রাজধানীর লালবাগ থানায় দায়ের করা খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ হত্যা মামলায় ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সাংসদ সদস্য সোলায়মান সেলিমকে তিন দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত।
এ ছাড়া পল্লবী থানায় দায়ের করা একটি অস্ত্র মামলায় সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
পুলিশের পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ সোমবার সকালে এসব আদেশ দেন। প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আজিজুল হক।
পুলিশ ও আদালত–সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, লালবাগ থানায় দায়ের করা খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ হত্যা মামলায় হাজি সেলিমের ছেলে সোলায়মান সেলিমকে আদালতে হাজির করে সাত দিন রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে পুলিশ। আসামি পক্ষ থেকে রিমান্ড বাতিলের আবেদন করা হয়।
রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শামসুদ্দোহা সুমন আদালতকে বলেন, খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ গত বছরের ১৮ জুলাই লালবাগ এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এ নিয়ে একটি বেসরকারি গণমাধ্যম সংবাদ প্রকাশ করেছে। সেই ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, ঘটনাস্থলে সোলায়মান সেলিম উপস্থিত ছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডে সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত ছিলেন, তাঁদের নাম-ঠিকানা জানার জন্য আসামিকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি।
উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত সোলায়মান সেলিমের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এর আগে আজ সোমবার সকালে কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কামাল আহমেদ মজুমদার ও সোলায়মান সেলিমকে আদালতে হাজির করা হয়। পরে তাঁদের রাখা হয় আদালতের হাজতখানায়। সকল সাড়ে ১০টার দিকে তাঁদের আদালতকক্ষে হাজির করা হয়।