সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। ঢাকা, ০৮ সেপ্টেম্বর
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। ঢাকা, ০৮ সেপ্টেম্বর
বাংলাদেশ

ডাকসু নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে শঙ্কা নেই: প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা

প্রতিবেদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো। নির্বাচন সামনে রেখে কোনো ধরনের শঙ্কা দেখছেন না বলে জানিয়েছেন ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

আজ সোমবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন‌‌। তিনি বলেন, আগামীকাল সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে। চারটার সময়‌ও কেউ ভোটকেন্দ্রের সামনে অবস্থান করলে তাদের‌ও ভোটের সুযোগ দেওয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ডাকসু নির্বাচন হবে একটি মডেল নির্বাচন। বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করতে পারে, এমন দৃষ্টান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তৈরি করবে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন‌ বলেন, ‘যেভাবে আপনাদের কথা দিয়েছিলাম সেগুলোর প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করে আজকের এই পর্যায়ে এসেছি। আগামীকাল সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হবে। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ডাকসুতে অংশগ্রহণ করছে। আপনারা ডাকসু নির্বাচনের প্রার্থীদের সংখ্যা দেখেই বুঝতে পারছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো। কোনো ধরনের শঙ্কার জায়গা আমরা দেখছি না।’

আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ভোট দিতে আসার অনুরোধ জানান প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা। তিনি বলেন, ‘আমরা ৮টি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথ স্থাপন করেছি। আমরা সব অংশীজনের সহযোগিতা চাই, যেন সুষ্ঠুভাবে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে পারি।’

আরও পড়ুন