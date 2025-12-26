বাংলাদেশ

সন্ধ্যায় সারা দিনের খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভসন্ধ্যা। আজ শুক্রবার। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, ক্রীড়া, বিনোদনসহ আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিনভর প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে নানা খবর। এর অনেকগুলোই হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যার অবসরে চোখ বুলিয়ে নিন সারা দিন প্রথম আলো অনলাইনে প্রকাশিত আলোচিত পাঁচ খবরে:

শিশুর ভুয়া জন্ম-মৃত্যু দেখিয়ে নিবন্ধনের লক্ষ্যপূরণ

ইউপির তথ্য অনুসারে, রোমানের বয়স ১৯ বছর, মৌসুমির ১৮। এই দম্পতির ১৯ সন্তান। ১৯তম সন্তান সাচ্চু জারিফের জন্ম হয় এ বছরের ১০ অক্টোবর। সন্তানসংখ্যা দেখে আপনি বিস্মিত? বিস্তারিত পড়ুন...

বাবার সমাধির সামনে জলভরা চোখে তারেক রহমান

বাবার কবর জিয়ারত করে দোয়া পাঠ করেন তারেক রহমান। ২৬ ডিসেম্বর

দেড় যুগ পর বাবা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধির সামনে দাঁড়ালেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান; জলভরা চোখে বাবার জন্য মোনাজাত করলেন তিনি। লন্ডনে ১৭ বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে দেশে ফেরার পরদিন আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর জিয়া উদ্যানে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে যান তারেক রহমান। বিস্তারিত পড়ুন...

দুর্নীতির আরেক মামলায় দোষী সাব্যস্ত মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক বহুল আলোচিত ১এমডিবি কেলেঙ্কারি-সংক্রান্ত আরেকটি দুর্নীতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। আজ শুক্রবার কুয়ালালামপুর হাইকোর্ট তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এটি নাজিবের বিরুদ্ধে এ ধরনের কেলেঙ্কারি-সংক্রান্ত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচারকাজ। বিস্তারিত পড়ুন...

চলে গেলেন ফুটবলের ‘পিকাসো’

জন রবার্টসন (১৯৫৩–২০২৫)

নটিংহাম ফরেস্ট ইংল্যান্ডের সবচেয়ে পুরোনো ক্লাবগুলোর একটি। ১৬০ বছরের পুরোনো এই ক্লাবের সেরা সময় কেটেছে ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সালে। টানা দুবার ইউরোপিয়ান কাপ জিতেছে এ দুটি বছর। আশ্চর্যের বিষয় হলো ইউরোপে ফরেস্টই এখনো একমাত্র ক্লাব, যাদের ক্যাবিনেটে ঘরোয়া লিগ ট্রফির চেয়ে ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের ট্রফিসংখ্যা বেশি। আজ হঠাৎ করেই এ পরিসংখ্যান টেনে তোলার কারণ জন রবার্টসন। বিস্তারিত পড়ুন...

সমালোচকেরা পাত্তা দিচ্ছেন না, তবু বিশ্বজুড়ে ‘অ্যাভাটার-ঝড়’

‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’–এর দৃশ্য

১৯ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী মুক্তি পেয়েছে ‘অ্যাভাটার’ ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’। সারা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের স্টার সিনেপ্লেক্স ও ব্লকবাস্টার সিনেমাসেও মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি। মুক্তির পর সমালোচকেরা জেমস ক্যামেরনের সিনেমাটিকে সেভাবে পাত্তা না দিলেও বক্স অফিসে ভালো দাপট দেখাচ্ছে; বড়দিনেও আয়ে এগিয়ে আছে ‘অ্যাভাটার ৩’। বিস্তারিত পড়ুন...

