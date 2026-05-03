বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে গাইবান্ধায় সিএমএসএমই অর্থায়ন কর্মশালা

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গাইবান্ধায় সিএমএসএমই অর্থায়ন নীতিমালা বিষয়ে একটি সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মশালার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নীতিনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এই আয়োজনের লিড ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে ব্র্যাক ব্যাংক।
সম্প্রতি গাইবান্ধা সদরের আর রহমান কমিউনিটি সেন্টারে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন এই জেলায় কার্যরত ২৭টি ব্যাংকের প্রতিনিধিরা।
কর্মশালার লক্ষ্য ছিল সিএমএসএমই অর্থায়ন নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নীতিভিত্তিক কাঠামো ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা।
এই উদ্যোগ দেশের কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসাগুলোকে (সিএমএসএমই) সহায়তা করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যক্ত করা প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।
কর্মশালায় লিড ব্যাংক হিসেবে ব্র্যাক ব্যাংকের অংশগ্রহণ এসএমই খাতে ব্যাংকটির দীর্ঘদিনের নেতৃস্থানীয় অবস্থান এবং গ্রামীণ পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি নিয়ে ব্যাংকটির চলমান প্রচেষ্টার পরিচায়ক।
আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়া অফিসের নির্বাহী পরিচালক মো. সাখাওয়াত হোসেন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তরা ব্যাংকের জেনারেল হেড মো. মহিউদ্দিন আহমদ, ব্র্যাক ব্যাংকের রিজিওনাল হেড ফজলুল কবির ও বিধান চন্দ্র মুখার্জী এবং ক্লাস্টার ম্যানেজার মো. আজগর হোসেন। বিজ্ঞপ্তি