আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খবর কতটা গুরুত্ব পেল

প্রথম আলো ডেস্ক

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আজ সোমবার শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। এই রায় নিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স, এএফপি, বিবিসি, সিএনএন, আল-জাজিরা, গার্ডিয়ানসহ অনেক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিবিসি, আল–জাজিরা এবং ভারতের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম এই রায়ের খবর সরাসরি প্রচার করেছে।

বিবিসির খবরের শিরোনাম করা হয়েছে—‘নৃশংসভাবে বিক্ষোভ দমনের মামলায় বাংলাদেশের সাবেক নেতা শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড’। এতে বলা হয়, শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে প্রত্যর্পণ করা নিয়ে এখন ভারতের ওপর চাপ বাড়বে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে ঢাকার কাছে প্রত্যর্পণের তেমন সম্ভাবনা নেই।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরের শিরোনাম করা হয়েছে—‘শিক্ষার্থীদের ওপর দমন-পীড়নের দায়ে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী হাসিনার মৃত্যুদণ্ড’। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, দীর্ঘ কয়েক মাসের বিচারপ্রক্রিয়া শেষে বাংলাদেশের একটি যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল সোমবার ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

রায় ঘোষণার আগে ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন গণ–অভ্যুত্থানে প্রাণঘাতী দমন-পীড়নের নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে শেখ হাসিনাকে দোষী সাব্যস্ত করেন ট্রাইব্যুনাল। এমন এক সময়ে এই রায় দেওয়া হয়েছে, যখন আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির শুরুতে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যাবে। কিন্তু হাসিনার ছেলে এবং তাঁর উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ রায়ের প্রাক্কালে রয়টার্সকে বলেন, আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁরা আপিল করবেন না।

আজকের রায়ে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আরেক আসামি পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে দেওয়া হয়েছে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনের শিরোনাম—‘মানবতাবিরোধী অপরাধে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড’। এতে বলা হয়, ‘সোমবার বাংলাদেশের একটি আদালত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। বিচারক রায় পড়ার সময় জনাকীর্ণ আদালতে উল্লাসধ্বনি শুরু হয়।’

এএফপির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, আদালত ৭৮ বছর বয়সী শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানে প্রাণঘাতী দমন-নিপীড়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না, এ–বিষয়ক মামলায় তিনি অংশ নিতে পারেন। কিন্তু তিনি সেই নির্দেশ মানেননি।

এএফপির প্রতিবেদনে যুক্ত করা হয়, বহুল প্রতীক্ষিত এই রায় জাতীয় টেলিভিশনে সরাসরি প্রচার করা হয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর প্রথম জাতীয় নির্বাচনের আগে এই রায় দেওয়া হলো।

আল–জাজিরার লাইভের শিরোনাম করা হয়েছে—‘মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বাংলাদেশের হাসিনার মৃত্যুদণ্ড’। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গত বছর ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের ওপর সরকারের সহিংস দমন-পীড়নের জন্য মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের গণ-অভ্যুত্থান দমনের ‘মূল পরিকল্পনাকারী’ হিসেবে ৭৮ বছর বয়সী পলাতক এই রাজনীতিবিদের অনুপস্থিতিতে তাঁর বিচার হচ্ছে। গণ-অভ্যুত্থানে প্রায় ১ হাজার ৪০০ জন নিহত হন।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিএনএনের শিরোনাম—‘মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত নেত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড’। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গত বছরের ছাত্র বিক্ষোভ সহিংসভাবে দমনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই বিক্ষোভের মুখে তাঁর সরকারের পতন ঘটেছিল।

‘মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড’ শিরোনামে প্রতিবেদন করেছে যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। এতে বলা হয়, গত বছর ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানের ওপর প্রাণঘাতী দমন-পীড়নের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ঢাকার একটি আদালত বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন।

ভারতের গণমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের শিরোনাম—‘শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড: এখন কী হবে’। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের’ দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক শত্রুদের তাড়া করতে ২০০৯ সালে তিনি নিজেই যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিলেন, সেটাই তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।

ভারতের আরেক গণমাধ্যম দ্য হিন্দুর লাইভের শিরোনাম করা হয়েছে, ‘ছাত্র দমন-পীড়নের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক মন্ত্রী কামালের মৃত্যুদণ্ড’।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সোমবার বাংলাদেশের একটি আদালত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। গত বছর ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানের ওপর সাংঘাতিক দমন-পীড়নের নির্দেশ দেওয়ার দায়ে দীর্ঘ কয়েক মাসের বিচারপ্রক্রিয়া শেষে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডনের প্রতিবেদনের শিরোনাম—‘ছাত্রদের ওপর দমন-পীড়নের দায়ে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড’।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের একটি আদালত গত বছর ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে দমন-পীড়নের নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সোমবার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। কয়েক মাসের বিচারপ্রক্রিয়া শেষে এ রায় দেওয়া হয়। এমন এক সময়ে এই রায় দেওয়া হলো, যখন আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

