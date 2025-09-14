আন্তর্জাতিক মান ও আভিজাত্যের ছোঁয়ায় দেশেই তৈরি হচ্ছে আধুনিক টাইলস

বাংলাদেশের নির্মাণশিল্পে গত কয়েক দশকে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। একসময় বাড়ি কিংবা বাণিজ্যিক স্থাপনায় সবচেয়ে বেশি দেখা যেত মোজাইকের ব্যবহার। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, মোজাইকের ব্যবহার তত কমে আসছে। আধুনিক যুগে মানুষের রুচি ও জীবনধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেঝে ও দেয়ালের সাজে এসেছে বেশ পরিবর্তন। এখন সবাই দৃষ্টিনন্দন ও নান্দনিকভাবেই ঘর সাজাতে চায়। আর এই পরিবর্তনের অনেকটা জুড়েই রয়েছে টাইলস ইন্ডাস্ট্রি।
কারণ, আবাসনের নান্দনিকতায় টাইলস এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ফলে বর্তমান সময়ে টাইলসের চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এখন বাথরুম থেকে রান্নাঘর—সব জায়গার জন্যই পাওয়া যাচ্ছে আলাদা নকশা ও আলাদা ধরনের টাইলস। ড্রয়িংরুমের মেঝে ও দেয়ালের জন্যও আছে বিশেষ টাইলস। অনেকেই এখন ঘরের দেয়াল টেকসই ও সুন্দর করতে সিরামিক টাইলস ব্যবহার করেন। শুধু দেয়াল নয়, ঘরের মেঝে, সিঁড়ি, গাড়ি রাখার স্থান (পার্কিং) কিংবা ফুটপাতেও এখন টাইলস ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যবহারভেদে এসব টাইলসের আকার, আকৃতি ও নকশাতেও রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। নতুন প্রজন্ম এখন ঘরের ডিজাইনে খুঁজছে নতুনত্ব ও আভিজাত্য।
সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি ট্রেন্ড তৈরি হয়েছে বড় আকারের টাইলস ব্যবহারের। আর এখন তরুণদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে মিনিমালিস্ট ডিজাইন ও উজ্জ্বল টেক্সচার। আবার অনেকেই চান দেয়াল ও ফ্লোরে আলাদা কনট্রাস্ট তৈরি করতে। এসব নতুন ট্রেন্ডের সঙ্গে তাল মেলাতেই বাংলাদেশি বাজারে বাড়ছে বিশ্বমানের টাইলসের চাহিদা। বলা যায়, গ্রাহকেরা এখন ঝুঁকছেন সহজলভ্য, ব্যবহারবান্ধব, একই সঙ্গে সৌন্দর্যের ছাপ রাখে—এমন টাইলসের দিকে। কিন্তু বিদেশি টাইলস সরাসরি সংগ্রহ করা অনেক সময় জটিল হয়ে যায়। তাই দরকার এমন ব্র্যান্ড, যা বাংলাদেশেই আন্তর্জাতিক মানের পণ্য সরবরাহ করবে এবং ভরসাযোগ্য সেবা দেবে।
টাইলসের বিপুল চাহিদা পূরণে এগিয়ে এসেছে মাল্টিন্যাশনাল টাইলস ব্র্যান্ড আরএকে সিরামিকস। দীর্ঘদিন ধরে ব্র্যান্ডটি বিশ্বমানের টাইলস ও স্যানিটারি ওয়্যারের মাধ্যমে বাংলাদেশের বাজারে আস্থা অর্জন করেছে। আরএকে সিরামিকসের রয়েছে বৈচিত্র্যময় ও এক্সক্লুসিভ কালেকশন, যা ঘরের প্রতিটি স্পেসকে দেয় নতুন রূপ। কমার্শিয়াল স্পেসের জন্য আরএকে সিরামিকসে রয়েছে ৮০ বাই ৮০ সেমি রকার সিরিজ বিশেষ টাইলস, যা সব সময় আধুনিক ও আকর্ষণীয় লুক দেয়। এ ছাড়া তাদের রয়েছে ৬০ বাই ১২০ সেমি এলিগ্যান্ট স্ল্যাব, যা ইনডোর ও আউটডোর স্পেসকে করে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত। আর তাদের ৩০ বাই ৬০ সেমি ভিস্তা ওয়াল টাইলস দেয়ালকে দেয় প্রাণবন্ত ও দৃষ্টিনন্দন লুক।
টাইলসের পাশাপাশি স্যানিটারি ওয়্যারে অভিনব সমাধান নিয়ে এসেছে আরএকে সিরামিকস। দেশের প্রথম টাচলেস সেনসেশন ওয়াটার ক্লোজেট গ্রাহককে দিচ্ছে হাতের স্পর্শ ছাড়াই ফ্লাশ করার সুবিধা। আবার ক্লাউড ওয়াল-হাং ওয়াটার ক্লোজেট ছোট ও আধুনিক ওয়াশরুমের জন্য হয়ে উঠেছে স্মার্ট সমাধান। ফলে আরএকে সিরামিকস শুধু ঘরের সাজ নয়, আধুনিক জীবনযাত্রায়ও যুক্ত করছে নতুন আরাম ও সুবিধা।
টাইলসের ব্যবহার আজ আবাসনের সৌন্দর্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। টেকসই, সহজে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ও নান্দনিক টাইলসের কারণে দেশি বাজার যেমন দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে, তেমনি আন্তর্জাতিক বাজারেও বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমে দৃঢ় হচ্ছে। স্থানীয় কোম্পানিগুলোর উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তি বিনিয়োগ ভবিষ্যতে এই শিল্পকে আরও এগিয়ে নেবে। বলা যায়, আধুনিক আবাসনের নান্দনিকতায় বাংলাদেশের টাইলসশিল্প আগামী দিনে একটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি করতে সক্ষম।