বাজারে এল আকিজ রিসোর্সের ব্র্যান্ড ‘ইনোভার’

সময়ের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে জীবন, বদলে যাচ্ছে মানুষের প্রতিদিনের প্রয়োজন। বদলে যাওয়া সেসব প্রয়োজন মেটাতে নির্ভরযোগ্য, আধুনিক ও স্মার্ট সব পণ্য নিয়ে বাজারে এসেছে আকিজ রিসোর্সের ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড ‘ইনোভার’। শনিবার (৮ নভেম্বর) ঢাকার ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে এক বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে উদ্বোধন হয় ব্র্যান্ডটির।
ইলেকট্রিক্যাল, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, ওয়াটার পাম্প ও টুলস—সব ক্যাটাগরিতেই ইনোভার নিয়ে এসেছে আধুনিক ও স্মার্ট প্রযুক্তির নিশ্চয়তা, যা ঘরের বা বাইরের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করবে এবং আপনাকে রেডি রাখবে সব সময়।
এ প্রসঙ্গে আকিজ রিসোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন বলেন, ‘মানুষের জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের অঙ্গীকার। আমাদের লক্ষ্য, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের জীবনকে আরও বেশি ডিজিটালাইজড এবং স্মার্ট করার মাধ্যম তৈরি করে দেওয়া। ইনোভার বিশ্বাস করে, প্রত্যেক মানুষের জীবনেই রয়েছে নতুন সম্ভাবনা। আর সেই সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যেতে মানুষকে রেডি রাখতে ইনোভার প্রস্তুত আছে সব সময়।’
আকিজ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মাসুদ আল আমিন রাজীব বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, মানুষ প্রতিদিনের লাইফে নতুন কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ইনোভার সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার পথ সহজ করে তুলতে চায়, যেন মানুষ রেডি থাকে প্রতিটি মুহূর্তে। সে লক্ষ্যেই ইনোভারের সব পণ্যে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা হয়েছে।’
অনুষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ ছিল এলইডি ট্রোন ড্যান্স শো ও ইন্টারঅ্যাকটিভ এলইডি পারফরম্যান্স এবং স্যান্ড আর্ট স্টোরি, যার মাধ্যমে শেখ আকিজ উদ্দিনের সাফল্যগাথা প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া ইনোভারের থিম সং পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী মাশা এবং সংগীত পরিবেশন করেন আনিকা ও সাব্বির।