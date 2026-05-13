প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী জুবাইদা রহমান শিশুটির চিকিৎসা, পরিবারটির সার্বিক খোঁজখবর ও বিষয়টি তদারকের দায়িত্ব দেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘আমরা বিএনপি পরিবার’কে। ১৩ মে
বাংলাদেশ

হামে আক্রান্ত শিশুটির পাশে দাঁড়ালেন জুবাইদা রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর মহাখালী সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে ভর্তি হামে আক্রান্ত ছয় মাস বয়সী শিশু নূর নাহারের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান। তিনি শিশুটির চিকিৎসা, পরিবারটির সার্বিক খোঁজখবর এবং বিষয়টি তদারকের দায়িত্ব দেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘আমরা বিএনপি পরিবার’কে।

আজ বুধবার ‘হামে ৬ মাসের শিশুর অবস্থা গুরুতর, মায়ের কাছে টাকা নেই, জানেন না কী করবেন’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি জুবাইদা রহমানের নজরে আসে।

জুবাইদা জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের (জেডআরএফ) বোর্ড অব ডিরেক্টরস কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ‘সুরভি’র অন্যতম সংগঠক।

গতকাল মঙ্গলবার নূর নাহারকে নিয়ে কেরানীগঞ্জ থেকে হাসপাতালটিতে আসেন তার মা স্বর্ণা আক্তার। তিন দিন ধরে তীব্র জ্বর, ঠান্ডা, কাশি ও শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকা মেয়েকে হাসপাতালে নিতে বললে স্বর্ণার স্বামী রাজি হননি। তাই স্বর্ণা প্রতিবেশীর কাছ থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে হাসপাতালে চলে আসেন।

দুই সপ্তাহ আগেও নূর নাহারকে নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলেন স্বর্ণা। চিকিৎসকেরা জানান, শিশুটির নিউমোনিয়া হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চার দিন থেকে টাকার অভাবে হাসপাতাল ছেড়ে কেরানীগঞ্জে চলে গিয়েছিলেন।

হামের উপসর্গ নিয়ে কেরানীগঞ্জ থেকে মহাখালীর সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে সন্তান নূর নাহারকে ভর্তি করিয়েছেন মা স্বর্ণা আক্তার। নিজের অসহায়ত্বের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে

আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় রাজধানীর মহাখালী সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে আমরা বিএনপি পরিবারের সদস্যসচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল শিশু নূর নাহারের মা স্বর্ণা আক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে শিশুটির চিকিৎসার খোঁজখবর নেয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসহায়তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রতিনিধিদলটি অসহায় পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দেয় এবং শিশুটির উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আমরা বিএনপি পরিবারের সদস্য মাসুদ রানা লিটন, ড্যাব কেন্দ্রীয় কমিটির আইনবিষয়ক সম্পাদক ডা. এম আর হাসান, আবদুল্লাহ আল মিসবাহ, মশিউর রহমান মহান প্রমুখ।

শিশুটির স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছে

হাসপাতালে ভর্তি শিশুটির আজ কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন। হাসপাতালের শিশু কনসালট্যান্ট এ আর এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘শিশুটির হাম হয়েছে আরও ৯ দিন আগে। আমাদের কাছে গুরুতর অবস্থায় এসেছে গতকাল। হাম হওয়ার পর তার নিউমোনিয়াও হয়েছে। এর সঙ্গে যত্নের অভাবে তার ওজন কমে গেছে। এটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে আমরা তার সার্বক্ষণিক সেবা নিশ্চিত করছি। চিকিৎসা চলতে থাকলে আশা করি স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।’

আজ সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে গিয়ে সেখানে কর্তব্যরত নার্সদের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা জানান, গতকাল চোখ মেলতে পারছিল না নূর নাহার। চিকিৎসা দেওয়ার পর আজ তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। চোখ মেলতে পারছে। খাবারও খেতে পারছে নূর নাহার।

গতকাল মা স্বর্ণা আক্তার সন্তানের চিকিৎসা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। আজ সহযোগিতা পেয়ে তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। আমরা বিএনপি পরিবারের সহযোগিতা পেয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমানকে ধন্যবাদ জানান।
স্বর্ণা আক্তার জানান, প্রথম আলোতে সংবাদ প্রকাশের পর আজ সকাল থেকে বেশ কিছু আর্থিক সহযোগিতাও পেয়েছেন তিনি।

