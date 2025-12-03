শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে আমির হোসেনকে নিয়োগ

গুম-নির্যাতনের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক দুই মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মো.আমির হোসেন।
আজ বুধবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
এই দুটি মামলায় পলাতক আসামি শেখ হাসিনার পক্ষে গত ২৩ নভেম্বর রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্নাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তবে শেখ হাসিনার পক্ষে তিনি রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চান না বলে জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ ট্রাইব্যুনাল আমির হোসেনকে নিয়োগ দিলেন।
টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন সেলে (টিএফআই সেল) গুম করে রাখার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় শেখ হাসিনা, সেনা কর্মকর্তাসহ মোট ১৭ জনকে আসামি করা হয়েছে। আর গুম করে জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে (জেআইসি) রাখার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের আরেকটি মামলায় শেখ হাসিনা, সেনা কর্মকর্তাসহ ১৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।
এর আগেও শেখ হাসিনার পক্ষে রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আমির হোসেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সেই মামলায় শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইবুনাল।