আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
বাংলাদেশ

সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউলের মামলায় প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আওয়ামী লীগের শাসনামলে সংঘটিত গুমের ঘটনায় দায়ের হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় বাড়ানো হয়েছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর এ মামলায় প্রতিবেদন দাখিলের সময় ধার্য করা হয়েছে। এ মামলার একমাত্র আসামি জিয়াউল আহসান।

আজ রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–১ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের এই সময় বাড়িয়েছেন। আজ মোট পাঁচটি মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ানো হয়েছে।

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের আরেকটি মামলায় মোট আট কর্মকর্তাকে আজ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। তাঁরা হলেন সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসান, ডিএমপির সাবেক উপকমিশনার (ডিসি) জসিম উদ্দিন মোল্লা, ঢাকা জেলার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল্লাহিল কাফী, ঢাকা জেলা পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত সুপার (সাভার সার্কেল) মো. শাহিদুল ইসলাম, যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসান, গুলশান থানার সাবেক ওসি মো. মাজহারুল হক ও ডিবির ঢাকা উত্তরের সাবেক পরিদর্শক মো. আরাফাত হোসেন। এই আট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে পৃথকভাবে মামলা করা হয়েছে। সে কারণে তাঁদেরকে পরবর্তী সময়ে এই মামলায় আর হাজিরা মওকুফ চেয়ে আবেদন করে প্রসিকিউশন (রাষ্ট্রপক্ষ) এবং ট্রাইব্যুনাল তা মঞ্জুর করেন। এ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়িয়ে আগামী ৮ জানুয়ারি নির্ধারণ করেন ট্রাইব্যুনাল।

গণ–অভ্যুত্থানের সময় সিরাজগঞ্জে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়িয়ে আগামী ১৪ ডিসেম্বর নির্ধারণ করেছেন ট্রাইব্যুনাল–১। সাবেক সংসদ সদস্য জান্নাত আরা হেনরীসহ এ মামলার আসামি তিনজন।

গণ–অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর মহাখালী এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অপর একটি মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়িয়ে আগামী ১৪ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া গণ–অভ্যুত্থানের সময় নরসিংদী এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অপর আরেকটি মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৪ ডিসেম্বর।

