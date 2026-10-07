জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের উপদেষ্টা নির্বাচিত হয়েছেন  বাংলাদেশের সাবেক কূটনীতিক মোহাম্মদ সুফিউর রহমান
জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের উপদেষ্টা নির্বাচিত হয়েছেন  বাংলাদেশের সাবেক কূটনীতিক মোহাম্মদ সুফিউর রহমান
বাংলাদেশ

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের উপদেষ্টা হলেন সুফিউর রহমান

কূটনৈতিক প্রতিবেদকঢাকা

জেনেভায় বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ সুফিউর রহমান জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের উপদেষ্টা নির্বাচিত হয়েছেন। উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৬৩তম অধিবেশনে এ অঞ্চল থেকে বাংলাদেশের সাবেক ওই কূটনীতিককে উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

আজ বুধবার জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ তাদের এক্স-পোস্টে মোহাম্মদ সুফিউর রহমানকে উপদেষ্টা নির্বাচনের তথ্য প্রকাশ করেছে।

উপদেষ্টা কমিটি জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা। মানবাধিকার–সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি পরিষদের অনুরোধে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত ও সুপারিশ দেয় ওই কমিটি। কমিটি মূলত আন্তর্জাতিক আইনবিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ কূটনীতিকদের নিয়ে গঠন করা হয়।

সাবেক কূটনীতিক সুফিউর রহমান ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে জেনেভায় বাংলাদেশ মিশনে কাউন্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত সুফিউর রহমান অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কায় হাইকমিশনার ও মিয়ানমারে রাষ্ট্রদূত ছিলেন। অবসরে যাওয়ার পর তিনি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স’ (এসআইপিজি) এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করছেন।

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