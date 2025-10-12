মিউনিখ ম্যারাথনে লাল-সবুজ পতাকা ওড়ালেন শিব শংকর

বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত অনেক ম্যারাথন শেষ করেছেন তিনি। কিন্তু এবারের ম্যারাথন মিউনিখ শহরে। এই শহরেরই বাসিন্দা, তাই এবারের অনুভূতিটা অন্য রকম। সেখানে ম্যারাথনের শুরু ও শেষে ওড়ালেন প্রিয় বাংলাদেশের লাল–সবুজের পতাকা। তিনি মিউনিখে বসবাসকারী বাংলাদেশি শিব শংকর পাল (৬০)।
আজ রোববার অনুষ্ঠিত মিউনিখ ম্যারাথনে শিব শংকরের মতো প্রায় সাড়ে ২৬ হাজার ক্রীড়াবিদ অংশ নেন। জার্মানির বনেদি শহর মিউনিখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা ইতিহাস। আর তাই এই শহরের ম্যারাথনে অংশ নিতে অপেক্ষায় থাকেন পৃথিবীর নানা প্রান্তের ক্রীড়াবিদ। এবারের ম্যারাথনে ৫০টির বেশি দেশের ক্রীড়াবিদ যোগ দেন।
মিউনিখের অলিম্পিয়া পার্ক থেকে স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় ম্যারাথন শুরু হয়। নির্দিষ্ট পথে ৪২ কিলোমিটার পেরিয়ে অলিম্পিয়া পার্কেই শেষ হয় দৌড়। ছুটির দিন, মেঘলা আকাশ আর ম্যারাথন—সব মিলে পুরো মিউনিখ হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। ম্যারাথন পথের দুই পাশে অসংখ্য মানুষ ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানান। ৩০টি মঞ্চ থেকে আয়োজন করা হয় মিউজিক কনসার্টেরও।
শিব শংকর পালের সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। তিনি জানান, এবার সাফল্যের সঙ্গে তাঁর ১৩৮তম ম্যরাথন দৌড় শেষ হলো। এর আগে নিউইয়র্ক, হনুলুলু, ভিয়েনা, দুবাই, সিঙ্গাপুর, সাইপ্রাস, বার্লিন, জুরিখসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ম্যারাথনে অংশ নিয়েছেন তিনি। যেখানেই ম্যারাথন করেন, শেষ টাচ মার্কের কাছে এসে যত্নের সঙ্গে রাখা বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকাটি দুই হাতে মেলে ধরেন। বলেন, ‘সেই সময় দেশপ্রেমের এক অতুলনীয় অনুভূতি কাজ করে।’
মিউনিখ শহরের ম্যারাথনে সেই দৃশ্য দেখা গেল। ম্যারাথনের শেষ টাচ পয়েন্টে হাজারো উৎসবমুখর মানুষের করতালিতে শিব শংকর পাল লাল–সবুজ পতাকা দুই হাতে উঁচু করে তুলে ধরলেন।
মিউনিখ ম্যারাথনে প্রতিযোগীদের স্থানীয় সময় বেলা ৩টা ২০ মিনিটের (৬ ঘণ্টা ২০মিনিট) মধ্যে দৌড় শেষ করতে বলা হয়েছিল। শিব শংকর ৩ ঘণ্টা ৩২ মিনিটে দৌড় শেষ করেন।
ঢাকার নবাবগঞ্জের অধিবাসী শিব শংকর পাল বলেন, ‘আমি সমতলের মানুষ, তবে ইউরোপে আসার পর থেকে পাহাড় দেখে পাহাড়ের প্রতি একটা অন্য রকম টান অনুভব করতাম। তখন থেকেই স্বপ্ন ছিল পাহাড় বা সমতল সর্বত্রই ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করার।’ তিনি জানান, সেই স্বপ্ন পূরণে অদম্য সাহস আর মনোবল নিয়ে মিউনিখেই অনুশীলন শুরু করেছিলেন। অনুশীলনে প্রতিদিনই তিনি ১৫-২০ কিলোমিটার পথ দৌড়ান। ছুটির দিনগুলোতেও তিনি কঠোরভাবে অনুশীলন করেছেন এবং ঢালু, উঁচু-নিচু জায়গাতেও তিনি নিয়মিত অনুশীলন করেন।
ম্যারাথনকে আরও ছন্দময় ও রোমাঞ্চকর করতে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে পাহাড়ের ঢাল আর গিরিপথ দিয়ে ম্যারাথন দৌড়। আল্পাইন পর্বতমালার সুইজারল্যান্ড অংশের নয়নাভিরাম ইন্টারলাকেন এলাকায় ইয়ুংফ্রাউসহ আরও দুটি ম্যারাথনে অংশ নিয়েছেন শিব শংকর। তিনি আগামী ডিসেম্বরে মেক্সিকোয় পরবর্তী ম্যারাথনে অংশ নেবেন।